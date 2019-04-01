Про яку хворобу свідчать нічні походи в туалет

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Про яку хворобу свідчать нічні походи в туалет
Про яку хворобу свідчать нічні походи в туалет / Фото з вільних джерел

Регулярне переривання нічного сну через потребу відвідати туалет пов'язано з надмірним вживанням солі та високим артеріальним тиском.

У дослідженні вчених з Японії взяли участь 3,7 тисячі людей.

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Станом на 2017 рік у 1882 людини спостерігалася ніктурія.

 
Ніктурія – що це?
Це патологія, при якій людина відчуває нічні позиви до сечовипускання. Через це погіршується самопочуття і з’являється ряд ускладнень.

Симптоми ніктурії:
 
• підвищена дратівливість;
• втома і низька працездатність вдень;
• безсоння, причина якого — часта потреба сходити в туалет вночі;
• депресивний стан;
• тривожний і чутливий сон;
• проблеми з пам’яттю;
• лабільний (нестабільний) емоційний стан.
 

За словами вчених, навіть один нічний похід в туалет підвищує ризик розвитку гіпертензії приблизно на 40%.

Чим частіше людина відвідувала туалет вночі – тим більша ймовірність ризику серцево-судинних хвороб, а також ті, хто вживав багато солі.

 
Гіпертензія – що це?

Це одна з найбільш розповсюджених хронічних хвороб у світі, і в Україні. В Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск (АТ). Це підвищує ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарду, серцевої чи ниркової недостатності.

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Теги: Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Сон
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