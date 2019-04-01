Про яку хворобу свідчать нічні походи в туалет

Ніктурія – що це?

Це патологія, при якій людина відчуває нічні позиви до сечовипускання. Через це погіршується самопочуття і з’являється ряд ускладнень.



Симптоми ніктурії:

• підвищена дратівливість;

• втома і низька працездатність вдень;

• безсоння, причина якого — часта потреба сходити в туалет вночі;

• депресивний стан;

• тривожний і чутливий сон;

• проблеми з пам’яттю;

• лабільний (нестабільний) емоційний стан.

