Про яку хворобу свідчать нічні походи в туалет
Регулярне переривання нічного сну через потребу відвідати туалет пов'язано з надмірним вживанням солі та високим артеріальним тиском.
У дослідженні вчених з Японії взяли участь 3,7 тисячі людей.
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Станом на 2017 рік у 1882 людини спостерігалася ніктурія.
Симптоми ніктурії:
• втома і низька працездатність вдень;
• безсоння, причина якого — часта потреба сходити в туалет вночі;
• депресивний стан;
• тривожний і чутливий сон;
• проблеми з пам’яттю;
• лабільний (нестабільний) емоційний стан.
За словами вчених, навіть один нічний похід в туалет підвищує ризик розвитку гіпертензії приблизно на 40%.
Чим частіше людина відвідувала туалет вночі – тим більша ймовірність ризику серцево-судинних хвороб, а також ті, хто вживав багато солі.
Це одна з найбільш розповсюджених хронічних хвороб у світі, і в Україні. В Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск (АТ). Це підвищує ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарду, серцевої чи ниркової недостатності.
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