Про яку психічну хворобу свідчить звичка курити: дослідження

Куріння тютюну збільшує ризики розвитку депресії та шизофренії. Також, дослідження довели, що людям із депресією складніше позбавитися згубної звички.

Британське дослідження доводить, що куріння негативно позначається не лише на фізичному здоров'ї. Тривале спостереження за людьми визначило чіткий причинно-наслідковий зв'язок куріння тютюну із психічними розладами.

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Суть дослідження

Команда вчених аналізувала геноми пацієнтів протягом усього періоду куріння впродовж життя, оцінюючи тривалість, інтенсивність і перерви.

Виявилось, що куріння тютюну підвищувало ризик депресії майже вдвічі та шизофренії у 2,2 рази.

Результати виявилися однаковими як протягом усього життя, так і на початку розвитку згубної звички.

Крім того, депресія і шизофренія також збільшували ймовірні ризики набути звичку куріння.

Ці дані підтверджують, що куріння має негативні наслідки на психічне здоров'я. Депресія і шизофренія, принаймні частково, обумовлені звичкою куріння – узагальнюють автори.

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Вчені розповіли про зв'язок куріння та психічних розладів

Людям з депресією важче кинути курити

Раніше дослідники представили докази, що куріння тютюну також підвищує ризик розвитку біполярного розладу. Однак як саме працює механізм, вчені поки не можуть сказати.

Відмова від куріння здатна покращувати психічне здоров'я у всіх людей, включаючи пацієнтів з депресією і шизофренію, – додали дослідники.

Геномний аналіз привів дослідників до висновку, що ділянка третьої хромосоми, що покриває приблизно 90 генів, пов'язує депресію з курінням.

Також показово, що курці з нервовими розладами, зокрема депресією частіше намагаються кинути курити, але знову повертаюся до шкідливої звички.

Занепокоєння, тяга до сигарет і нестача сну – характерні симптоми, що супроводжують ломку курців та вже через кілька годин підштовхують їх до чергової сигарети.

Особи, які не страждають на клінічну депресію, швидше можуть позбутися згубної звички.