Про "завтраки" від влади та життя в ізольованому місті: заява українців із Уханю

Українці, що перебувають у китайському Ухані, наголошують, що щодня все стає все гірше та гірше. За їхніми словами, Україна постійно відтермінує їхній виліт і щоразу виголошує інші відмовки. Зауважимо, що саме в Ухані виявили новий смертельний коронавірус 2019-nCoV. Сьогодні провінція Хуйбей, столицею якої є Ухань, вважають епіцентром зараження.

Відео із заявами українців опублікувало "Громадське". Українці наголошують, що уряд їх годує "завтраками" про те, що фінансування немає та літак затримується. Зокрема, офіційний Київ заявляє, що виліт буде у цей час, а потім називає іншу дату. Крім того, змінюється інформація, що немає місць в Україні, та немає, де їх поселити".

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Крім того, українці розповіли про життя в ізольованому місті.

Наш гуртожиток закрито вже 2 тижні на карантин. Нас випускають виключно в магазини та супермаркети, які працюють лише до обіду. Наразі магазини працюють далеко не всі. І в них немає багатьох продуктів. Особливо фрукти та овочі люди масово розкуповують,

– розповів один із українських гостей Уханя.

За його словами, він надавав згоду на 2-тижневий карантин. А зможуть українці повернутися до своїх близьких і рідних лише після повного обстеження та точного підтвердження, що вони є здоровими.

Крім того, українці звернулися до міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької. Вони наголосили, що всі люди, які хочуть повернутися додому, дали згоду та заповнили всі форми для проходження 14-денного карантину в Україні.

​Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердили. Водночас на лайнері Diamond Princess, який зараз перебуває на карантині в Японії, захворіли 2 українців – 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування. Їх, імовірно, заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.

Українці ізольовані в китайському Ухані — епіцентрі зараження коронавірусом. Вони зняли звідти відео і надіслали нам pic.twitter.com/f3M6KYEmvA — hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

Що відомо про повернення українців із Китаю

Наприкінці січня Україна відправили до Китаю два літаки задля евакуації своїх громадян. Загалом додому повернулися 415 українців. 11 лютого мала відбутися нова евакуація українців із Уханю, але вилетіти їм не вдалося нібито через технічні причини, які не залежать від посольства України у КНР.

12 лютого авіакомпанія SkyUp заявила, що є готовою відправити ще один літак. За словами представників авіаперевізника, 16 членів екіпажу та команда медиків будуть одягнутими в костюми біологічного захисту. Після прибуття пасажирам поміряють температуру, техніку літака продезінфікують, а спеціальні повітряні фільтри замінять на нові.

Натомість очільниця МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що кінцеве рішення про початок евакуації українців із Китаю ухвалять лише тоді, коли буде виключено всі можливі ризики занесення хвороби на територію України разом із евакуйованими.

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Що відомо про новий коронавірус із Китаю

Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.

Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу