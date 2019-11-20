Пробіотики можуть викликати зараження крові

Нині лікарі часто призначають своїм пацієнтам пробіотики не зважаючи на те, що усі дослідження доводять їх неефективність і радше навпаки – заважають флорі кишківника відновитись . Нещодавно у використанні цих препаратів виявили більш небезпечні властивості.

Вчені дійшли висновку, що бактерії в пробіотиках можуть не лише викликати зараження крові, а й піддаватися мутаціям, внаслідок якої у людини виникає стійкість до антибіотиків, повідомляє Nature Medicine.

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У дослідженні взяли участь пацієнти з відділення інтенсивної терапії з різноманітнимим показаннями, які лікувалися пробіотиками. Дослідження тривало 5,5 років і впроодовж цього часу фахівці супроводжували 552 пацієнтів, яких лікували пробіотиками, що містять Lactobacillus rhamnosus.

Також у відділені інтенсивної терапії лікувалась друга група людей – 22 174 пацієнти, які не отримували пробіотики.

Результати дослідження

Серед пацієнтів, яких лікували з пробіотиками, у 6 діагностували інфекцію крові через L. rhamnosus, а у групі, де пацієнтам не давали ці препарати – зараження крові не відбулось.

Шукаючи джерело зараження інфікованих пацієнтів вчені виявили, що знайдені у хворих види Lactobacilli були й в пробіотиках, яким вони були проліковані.

Окрім того, деякі з штамів бактерій, знайдених в крові, показали мутації нового походження. У одного пацієнта ізолят крові містив Lactobacillus rhamnosus, який після приймання пробіотиків мутував і став стійкими до антибіотика рифампицину.



Шкода від пробіотиків більше, ніж користі

Пробіотики – це живі мікроорганізми, які використовуються для "зміцнення здоров'я". Більшість пробіотиків містять деяку суміш з Lactobacillus і Bifidobacterium, а також дріжджі, такі як Saccharomyces boulardii. Дані бактерії і дріжджі часто зустрічаються в ферментованих і косметичних продуктах та харчових добавках. Використання антибіотиків грунтується на помилковому твердженні, що додаткові корисні бактерії допомагають нам краще перетравлювати їжу, виробляти вітаміни та інші необхідні поживні речовини, які сприяють здоровому росту, розвитку, і утримують хвороботворні організми в страху.

Безліч пацієнтів сьогодні отримують пробіотики, "причин" безліч: функціональний розлад кишківника, "підтримка організму та відновлення мікрофлори", а також лікарі люблять їх призначати пацієнтам, які приймають антибіотики, адже пробіотики начебто здатні відновити здорові мікроорганізми кишківника.