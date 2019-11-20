Пробіотики можуть викликати зараження крові
Нині лікарі часто призначають своїм пацієнтам пробіотики не зважаючи на те, що усі дослідження доводять їх неефективність і радше навпаки – заважають флорі кишківника відновитись . Нещодавно у використанні цих препаратів виявили більш небезпечні властивості.
Вчені дійшли висновку, що бактерії в пробіотиках можуть не лише викликати зараження крові, а й піддаватися мутаціям, внаслідок якої у людини виникає стійкість до антибіотиків, повідомляє Nature Medicine.
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У дослідженні взяли участь пацієнти з відділення інтенсивної терапії з різноманітнимим показаннями, які лікувалися пробіотиками. Дослідження тривало 5,5 років і впроодовж цього часу фахівці супроводжували 552 пацієнтів, яких лікували пробіотиками, що містять Lactobacillus rhamnosus.
Також у відділені інтенсивної терапії лікувалась друга група людей – 22 174 пацієнти, які не отримували пробіотики.
Результати дослідження
Серед пацієнтів, яких лікували з пробіотиками, у 6 діагностували інфекцію крові через L. rhamnosus, а у групі, де пацієнтам не давали ці препарати – зараження крові не відбулось.
Шукаючи джерело зараження інфікованих пацієнтів вчені виявили, що знайдені у хворих види Lactobacilli були й в пробіотиках, яким вони були проліковані.
Окрім того, деякі з штамів бактерій, знайдених в крові, показали мутації нового походження. У одного пацієнта ізолят крові містив Lactobacillus rhamnosus, який після приймання пробіотиків мутував і став стійкими до антибіотика рифампицину.
Шкода від пробіотиків більше, ніж користі
Безліч пацієнтів сьогодні отримують пробіотики, "причин" безліч: функціональний розлад кишківника, "підтримка організму та відновлення мікрофлори", а також лікарі люблять їх призначати пацієнтам, які приймають антибіотики, адже пробіотики начебто здатні відновити здорові мікроорганізми кишківника.
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