Знайшли фактор, який може спрогнозувати розвиток раку

Вчені з'ясували, що ранні ознаки серцево-судинних захворювань, а саме мікросудинна ендотеліальна дисфункція, свідчать про підвищений ризик розвитку раку.

Наявність мікросудинної ендотеліальної дисфункції може передбачити розвиток раку, повідомляє Medical Xpress.

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Мікросудинна ендотеліальна дисфункція – це Пошкодження стінок дрібних артерій в серці, які впливають на їх здатність розширюватися, що обмежує приплив крові і до серця погано надходить кисень.

Кардіологи вивчили історію 488 пацієнтів, які проходили обстеження на мікросудинну ендотеліальну дисфункцію з 2006 по 2014 рік.

У 9,5% з 221 пацієнта з дисфункцією діагностували рак. Хоча це дослідження потребує подальшого розширення, аби знати напевне.

Найбільше зв'язок між мікросудинної ендотеліальної дисфункцією і раком спостерігається серед чоловіків, а також у жінок та чоловіків, які страждають від хронічного високого тиску (гіпертонії).

За словами дослідників, якщо цей маркер підтвердиться, він зможе передбачити рак за п'ять років до початку хвороби.

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