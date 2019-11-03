Знайшли фактор, який може спрогнозувати розвиток раку

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Проблеми з серцем можуть вказувати на ризик раку - 24 Канал
Хто може захворіти на рак / Unsplash

Вчені з'ясували, що ранні ознаки серцево-судинних захворювань, а саме мікросудинна ендотеліальна дисфункція, свідчать про підвищений ризик розвитку раку.

 Наявність мікросудинної ендотеліальної дисфункції може передбачити розвиток раку, повідомляє Medical Xpress.

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Мікросудинна ендотеліальна дисфункція – це
Пошкодження стінок дрібних артерій в серці, які впливають на їх здатність розширюватися, що обмежує приплив крові і до серця погано надходить кисень.

Кардіологи вивчили історію 488 пацієнтів, які проходили обстеження на мікросудинну ендотеліальну дисфункцію з 2006 по 2014 рік.

У 9,5% з 221 пацієнта з дисфункцією діагностували рак. Хоча це дослідження потребує подальшого розширення, аби знати напевне. 

Найбільше зв'язок між мікросудинної ендотеліальної дисфункцією і раком спостерігається серед чоловіків, а також у жінок та чоловіків, які страждають від хронічного високого тиску (гіпертонії). 

За словами дослідників, якщо цей маркер підтвердиться, він зможе передбачити рак за п'ять років до початку хвороби.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здорове життя Здоров'я Профілактика захворювань Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Онкозахворювання
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