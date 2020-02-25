Проблеми зі шлунком та знижене лібідо: 8 ознак, що стрес руйнує ваше здоров'я

Стрес згубно впливає на наше психологічне та фізичне здоров'я. Однак, як зрозуміти, що стрес вже перейшов межу допустимого та буквально руйнує наш організм.

Про те, які сигнали організм подає, якщо не може впоратись зі стресом, розповіли фахівці виданню Anywell.

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Часті головні болі чи болі в спині

Якщо у вас немає діагностованих захворювань спини, болі можуть бути ознакою стресу. Якщо ви нервуєте, тіло не може розслабитися, а м'язи перебувають в постійному напружені. Хронічний стрес може викликати болі у спині, в шиї, плечах і голові.

Задишка і проблеми з диханням

Стрес і дихальна система мають безпосередній зв'язок один з одним. Якщо ви загалом здорові, але у вас проблеми з диханням, спробуйте дихальні практики, це допоможе організму дихати вільніше та зменшить напруження в організмі.

З’являються висипання

Дослідження довели, що стрес провокує висипання та інші проблеми зі шкірою. Річ у тому, що кортизол, який продукується гормональною системою, коли ви нервуєте, збільшує вироблення шкірного сала.

Проблеми зі шлунком

Стрес порушує роботу гормонального регулятора гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, що може призвести до дисфункції кишківника, а також до дисбалансу кишкового мікробіома.

Погана пам’ять та проблеми з прийняттям рішень

Хронічний стрес може погіршити пам'ять через недостатню кількість дофаміну, який надходить у префронтальну кору, що відповідає за пам'ять і прийняття рішень. Нестача дофаміну може вплинути на функціонування мозку і, таким чином, зробити вас більш забудькуватим.

Низьке лібідо

Хронічний стрес — одна з причин зниженого лібідо у жінок. Коли ви нервуєте, то сексуальне бажання зменшується як на психологічному рівні, так і на гормональному через вироблення кортизолу.

Набір ваги

Вчені довели, що хронічний стрес може прискорити процес утворення жирових клітин в організмі шляхом підвищення рівня стероїдних гормонів глюкокортикоїдів. Їх надлишок в організмі протягом тривалого періоду призводить до вироблення жирових клітин із більшою швидкістю, ніж зазвичай.

Ну, і звісно, коли ви переживаєте стрес, то можете погано контролювати свої харчові звички.

Поганий сон

Стрес призводить до проблем зі сном. Але це загрожує ще й зворотним негативним ефектом: поганий сон теж викликає стрес, тому важливо дотримуватися гігієни сну.

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