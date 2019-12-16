Проблеми зі сном: Супрун розповіла причини

Сон є фундаментальною потребою людини. У здорової людини він повинен тривати сім-дев’ять годин. Якісний сон буде в тому разі, якщо буде починатися і закінчуватися — в один і той самий час.

Уляна Супрун пояснила, чому небезпечно ігнорувати проблеми зі сном та як розпізнати порушення. До кого звертатися по допомогу та які можуть бути причини безсоння.

Читайте також: Чому не варто продовжувати сон на "5 хвилин"

Дуже часто розлади сну сприймають як за безвідповідальне ставлення до себе. Інша крайність – знецінювання сну, вважаючи, що він займає надто багато часу, який можна бути би провести з "більшою користю", або, навпаки, вважають сон способом втекти від реальності та власних проблем.

Які існують розлади сну

Інсомнія (безсоння).

Гіперсомнія (підвищена сонливість).

Порушення дихання.

Добові (пов'язані зі зміною дня і ночі) порушення ритму сну і неспання.

Розлади руху.

Парасомнія (сноходіння, нічні кошмари, сонний параліч).

Медичними причинами розладів сну можуть бути захворювання загального характеру, гормональні перебудови, депресія, розлади кровообігу, зловживання алкоголем. Розлади сну можуть мати посттравматичний характер і бути наслідком стресу,

– пояснює пані Уляна.



Поганий сон значно погіршує якість життя/Фото: Unsplash

Варто занепокоїтися, якщо

вам важко заснути

ви не можете прокинутися вранці;

ви відчуваєте значну потребу в сні;

ви часто прокидаєтеся посеред ночі;

ваш сон нетривалий;

ви постійно хочете спати вдень;

ви почуваєтеся тривожно після пробудження;

у вас яскраві важкі сновидіння;

ви спите довго, але просинаєтеся втомленим/ою;

рідні кажуть, що ви маєте хропіння, зупинку дихання чи рухаєтеся під час сну.



Візит до фахівця та встановлення причини порушень сну, допоможе вам відновити якісний сон/Фото: Unsplash

Коли звертатися до лікаря

Звернутися до лікаря слід, якщо порушення сну триває впродовж місяця.

За потреби лікар направить вас до фахівця. Якщо останнім часом ви переживали сильний стрес або здогадуєтеся, що розлад сну пов’язаний з психологічними проблемами, звернутися варто до психолога або сомнотерапевта.

Діагностика розладів сну має відбуватися комплексно, у співпраці кількох спеціалістів.

Клінічне опитування допоможе з'ясувати причини порушення сну та що слід лікувати в першу чергу: розлад сну як самостійне захворювання, розлад сну і супутнє захворювання або ж лише супутнє захворювання.

За потреби вас мають перенаправити до фахівців з вужчою спеціалізацією.