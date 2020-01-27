Продаж вакцини від коронавірусу з Китаю: у мережі з’явились фейкові оголошення

Оголошення про продаж вакцини від китайського коронавірусу nCoV почали з’являтись на інтернет-сайтах. Ці оголошення є неправдивими, адже точно відомо, що вакцини саме від коронавірусу типу nCoV на сьогодні не існує.

Ціну за фейкову вакцину від коронавірусу nCoV виставили у 2500 гривень. В оголошенні не вказано, де пропонується вакцина саме від nCoV, проте це стає чітко зрозуміло зі страхітливого повідомлення: "Продам вакцини від коронавірусу. Вакцина від моторошного вірусу, що добрався до нас із Китаю".

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Розроблена ця протиотрута в Ізраїлі кращими спеціалістами своєї справи. Якщо хочете вберегти себе і своїх рідних та близьких, тоді терміново замовляйте протиотруту від CoV вірусу!

– мовиться у повідомленні шахраїв.

Зауважимо, що насправді перші клінічні випробування вакцини від коронавірусу типу nCoV відбудуться впродовж 3 місяців. Досвід попередніх років свідчить про те, що створення вакцини потребує значно більше часу. Зокрема, вакцина від лихоманки Ебола була створена лише через 20 років досліджень. А щеплень від вірусу Зіка або атипової пневмонії дотепер не існує.



Фейкове оголошення про продаж вакцини від коронавірусу

На сьогодні від нового коронавірусу у Китаї померло вже 80 людей. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах країни. Щодо України, в Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом, але згодом з'ясувалось, що це не китайський вірус nCoV.

Що таке коронавірус? Рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. Здебільшого коронавірусами вважають віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

висока температура, яка стабільно тримається;

погіршення загального стану;

втрата апетиту;

часте дихання, задишка;

слабкість, млявість, зниження активності;

кашель різної інтенсивності.

Дивіться відео про коронавірус:

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