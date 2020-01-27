Продаж вакцини від коронавірусу з Китаю: у мережі з’явились фейкові оголошення
Оголошення про продаж вакцини від китайського коронавірусу nCoV почали з’являтись на інтернет-сайтах. Ці оголошення є неправдивими, адже точно відомо, що вакцини саме від коронавірусу типу nCoV на сьогодні не існує.
Ціну за фейкову вакцину від коронавірусу nCoV виставили у 2500 гривень. В оголошенні не вказано, де пропонується вакцина саме від nCoV, проте це стає чітко зрозуміло зі страхітливого повідомлення: "Продам вакцини від коронавірусу. Вакцина від моторошного вірусу, що добрався до нас із Китаю".
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Розроблена ця протиотрута в Ізраїлі кращими спеціалістами своєї справи. Якщо хочете вберегти себе і своїх рідних та близьких, тоді терміново замовляйте протиотруту від CoV вірусу!
– мовиться у повідомленні шахраїв.
Зауважимо, що насправді перші клінічні випробування вакцини від коронавірусу типу nCoV відбудуться впродовж 3 місяців. Досвід попередніх років свідчить про те, що створення вакцини потребує значно більше часу. Зокрема, вакцина від лихоманки Ебола була створена лише через 20 років досліджень. А щеплень від вірусу Зіка або атипової пневмонії дотепер не існує.
Фейкове оголошення про продаж вакцини від коронавірусу
На сьогодні від нового коронавірусу у Китаї померло вже 80 людей. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах країни. Щодо України, в Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом, але згодом з'ясувалось, що це не китайський вірус nCoV.
Що таке коронавірус? Рід вірусів, що розмножуються в цитоплазмі інфікованих клітин. Здебільшого коронавірусами вважають віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.
Симптоми коронавірусу:
- висока температура, яка стабільно тримається;
- погіршення загального стану;
- втрата апетиту;
- часте дихання, задишка;
- слабкість, млявість, зниження активності;
- кашель різної інтенсивності.
Дивіться відео про коронавірус:
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