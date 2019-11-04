Продовження медреформи: заклади вторинної та третинної ланки переходять на електронну систему

Медзаклади вторинної та третинної ланки повинні під'єднатися до системи eHealth до квітня 2020. Вже є перші заклади, що почали тестування нового функціоналу, щоб забезпечити безкоштовне та комфортне обслуговування пацієнтів.

Згідно з наступним кроком медичної реформи, медустанови повинні під'єднатися до системи eHealth до квітня 2020.

Читайте також: Медичні послуги в онлайні: як ставляться лікарі та чи полегшило це життя пацієнтам

Це означає, що лікарняні установи спеціалізованої медичної допомоги (МСД) більше не будуть отримувати фінансування за принципом субсидіювання.

Голова Асоціації eHealth Андрій Заяць “Наразі заклади первинної допомоги вже перейшли на нову модель, тобто отримують гроші пропорційно кількості підписаних декларацій. Новий етап принципово не відрізнятиметься, але для успішного його проходження нам необхідна плідна співпраця і взаєморозуміння з місцевою вертикаллю влади – департаментами, управліннями тощо, які сьогодні самі переживають процес змін після нещодавніх виборів”.

Наступного року друга і третя ланки будуть фінансуватися відповідно до кількості наданих послуг – консультацій із профільними спеціалістами, діагностичних досліджень тощо.



Заклади вторинної та третинної ланки почали реєстрацію у системі eHealth

Що це дасть пацієнтам?

Можливість знайти чи обрати лікаря, швидко записати на прийом себе або членів своєї родини, мати доступ до своєї електронної медичної картки, до призначень лікаря та плану лікування. Це перший крок до того, щоб згодом можна було вільно обрати будь-якого профільного спеціаліста у своєму місті і не стояти в довгих чергах. Зайшов на сайт, записався на зручний час, потрапив до будь-якого лікаря – все просто!

Керівник відділу впровадження системи "Поліклініка без черг" Богдан Кізюн “Згідно з проєктом бюджету на 2020 рік, зміни набирають чинності з квітня. Перехідний період зазвичай триває у медзакладах від 3 до 5 місяців, залежно від їхньої готовності. Ми розробили функціонал, який допомагає розв’язати проблему швидкого підключення закладу до eHealth протягом 1 дня. Вже зараз він проходить тестування на стороні медзакладів”

Нині система "Поліклініка без черг" успішно функціонує вже у 900 медичних закладах та амбулаторіях, 40% з яких надають вторинну медичну допомогу. Система працює у 18 областях України: Київській, Одеській, Сумській, Волинській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.