Продовження медреформи: заклади вторинної та третинної ланки переходять на електронну систему
Медзаклади вторинної та третинної ланки повинні під'єднатися до системи eHealth до квітня 2020. Вже є перші заклади, що почали тестування нового функціоналу, щоб забезпечити безкоштовне та комфортне обслуговування пацієнтів.
Згідно з наступним кроком медичної реформи, медустанови повинні під'єднатися до системи eHealth до квітня 2020.
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Це означає, що лікарняні установи спеціалізованої медичної допомоги (МСД) більше не будуть отримувати фінансування за принципом субсидіювання.
Наступного року друга і третя ланки будуть фінансуватися відповідно до кількості наданих послуг – консультацій із профільними спеціалістами, діагностичних досліджень тощо.
Заклади вторинної та третинної ланки почали реєстрацію у системі eHealth
Що це дасть пацієнтам?
Можливість знайти чи обрати лікаря, швидко записати на прийом себе або членів своєї родини, мати доступ до своєї електронної медичної картки, до призначень лікаря та плану лікування. Це перший крок до того, щоб згодом можна було вільно обрати будь-якого профільного спеціаліста у своєму місті і не стояти в довгих чергах. Зайшов на сайт, записався на зручний час, потрапив до будь-якого лікаря – все просто!
Нині система "Поліклініка без черг" успішно функціонує вже у 900 медичних закладах та амбулаторіях, 40% з яких надають вторинну медичну допомогу. Система працює у 18 областях України: Київській, Одеській, Сумській, Волинській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській.
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