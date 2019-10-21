Продовжують молодість: 20 протизапальних продуктів

Одним із правил харчування для сповільнення старіння є вживання їжі із протизапальними властивостями. Такі продукти добре впливають на роботу кишківника та мозку.

Чим корисне харчування протизапальними продуктами, розповідає лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська.

Читайте також: 5 продуктів, які не можна мити

Чим корисний протизапальний тип харчування

З кожним прожитим днем, роком в організмі набирає все більших оборотів так зване системне запалення. Воно не має жодного стосунку до прища на язиці чи нариву на пальці.

Воно стосується виснаження запасу стовбурових клітин, які допомагають організму відновлюватися, погіршення роботи імунної системи.

Погане це запалення тим, що прискорює старіння організму, підвищує ризик мутацій, пошкоджує внутрішню стінку судин – ендотелій.

До продуктів із протизапальними властивостями відносять омега 3 жирні кислоти, які є в рибі оселедці, скумбрії, морській капусті, а також в горіхах, насінні льону та чіа.

Це також і продукти, багаті поліфенолами – зелений чай, какао і різноманітні ягоди.

Список протизапальних продуктів

Жирна риба

Омега-3 є важливою живильною кислотою для боротьби із запаленням, яку наші тіла не виробляють. На щастя, ця речовина є багатьох видах жирних риб, таких як лосось та тунець.

Листкова зелень

Листкова зелень, як шпинат, багата вітамінами та мінералами, особливо вітаміном К, який володіє протизапальними властивостями.

Ягоди

Ягоди мають багато клітковини та антиоксидантів. Дослідження 2016 року показало, що споживання ягід може допомогти запобігти і лікувати серцево-судинні захворювання.

Насіння льону

Покладіть його до каші, поєднайте з коктейлем або посипте ваші улюблені закуски. Вчені встановили, що насіння льону зменшує C-реактивний білок (CRP), який є ознакою запалення, пов'язаного з серцево-судинними захворюваннями у людей з ожирінням.

Оливкова олія

Дослідження показують, що олеокантал, що міститься в оливковій олії, має протизапальні ефекти, подібні до ібупрофену.

Зелений чай

З часом наші органи виробляють вільні радикали (пошкоджені молекули, які сприяють старінню та хворобі) через стрес і погану дієту. Але зелений чай наповнений активним інгредієнтом катехіном – антиоксидантом, який допомагає боротися із запаленнями від вільних радикалів.

Авокадо

Авокадо наповнені протизапальними омега-3, які багато хто з нас не отримує через неправильні звички у харчуванні.

Хрестоцвіті овочі

Хрестоцвіті овочі, такі як броколі, цвітна капуста, та брюссельська капуста, мають високий вміст клітковини. А така їжа робить сприятливе середовище для хороших бактерій, які допомагають боротися із запаленням.

Вода

Проста вода тримає у тонусі вашу травну систему. Крім того, регулярне вживання води допомагає зменшити запалення суглобів.

Горіхи

Мигдаль, кеш'ю або фісташки – будь-який сорт горіхів є гарним вибором для боротьби із запаленням.

Вівсяні пластівці

Снідайте вівсянкою з гірким шоколадом, ягодами і горіхами – так ви допоможете організму ефективно боротися із запаленням і дуже сильно знизити обсяги жиру на вашому животі. У вівсянці багато клітковини, що украй корисно для мікрофлори кишечника.

Буряк

Буряк – це джерело корисних фитохимикатов, серед яких – пігмент беталайн. Це потужний антиоксидант з протизапальною дією. Крім того, беталайн здатний позитивно впливати на метаболізм і покращувати настрій.

Чорна квасоля

Як і вівсянка, квасоля багата клітковиною, яка позитивно впливає на кишечник. Крім того, в квасолі багато антоцианінів, антиоксидантів, знижують інтенсивність запального процесу.

Кокосова олія

Кокосова олія містить лауринову кислоту, що має протизапальні властивості. Крім того, вона підтримує рівновагу холестерину і артеріальний тиск.

Вона покращує поглинання поживних речовин, вітамінів, мінералів і амінокислот в організмі.

Потрапляючи в організм, вона утворює фермент монолаурин, який здатний усувати бактерії, грибки та віруси.

Місо

Паста місо вкрай ефективно бореться із запаленнями, тому що багата пробіотиками, а також містить ізофлавони – речовини, корисні для організму.

Мед

Мед позитивно впливає на травні ензими, тим самим покращуючи роботу імунної системи і знижуючи інтенсивність запальних процесів. Постарайтеся регулярно вживати мед, вибираючи максимально якісний продукт.

Томати

Це відмінне джерело лікопену, який є антиоксидантом, який захищає здоров’я мозку і переважною запальний процес, що викликає депресію. Найбільше лікопену в шкірці, тому найбільш корисні – томати черрі.

Насіння чіа

В даних насінні дуже багато корисних жирів і клітковини. Вони стабілізують рівень цукру, пригнічують апетит, прискорюють схуднення і чудово справляються з запаленням.

Куркума

Куркумін – речовина, що забезпечує цій приправі не тільки відтінок, але і виняткових корисних властивості. Куркумін пригнічує вироблення ензимів, що викликають запальні процеси.