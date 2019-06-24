Продукти глибокого перероблення: що це та чому від них необхідно відмовитись
Продукти глибокого перероблення – це більшість напівфабрикатів і деякий фастфуд: нагетси, сухі готові сніданки, шоколад, ковбаса, газована вода, піца і морозиво.
Непряма ознака того, що продукт відноситься до цієї категорії, – наявність більш як 5 інгредієнтів в складі, пише BBC Health.
Читайте також: Невідома загроза: забили на сполох через молоко та м'ясо
Дослідники з Франції та Іспанії відзначають, що в раціоні європейців різко зросла кількість таких продуктів, і це погано позначається на здоров'ї.
Наприклад, французи з'ясували, що за п'ять років спостережень любителі напівфабрикатів і фаст-фуду ставали пацієнтами кардіологів на 13% частіше, ніж прихильники більш здорової дієти.
Однак розкрити механізм шкідливого впливу продуктів глибокого перероблення на здоров'я вчені досі не можуть. Відомо, що любов до подібної їжі часто пов'язана з іншими шкідливими звичками – курінням, зловживанням алкоголем, низькою фізичною активністю.
Ще ми напевно знаємо, що продукти глибокого перероблення:
Часто провокують людей є більше, ніж продиктовано відчуттям голоду;
"Витісняють" з раціону фрукти, овочі та інші корисні продукти;
Збільшують ризик раку.
Нарешті, навіть безпечні харчові добавки в великій кількості можуть непередбачувано позначатися на нашому здоров'ї. Тому краще, що можна зробити – між напівфабрикатом і простий їжею робити вибір на користь останньої.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.