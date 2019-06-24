Продукти глибокого перероблення: що це та чому від них необхідно відмовитись

Продукти глибокого перероблення – це більшість напівфабрикатів і деякий фастфуд: нагетси, сухі готові сніданки, шоколад, ковбаса, газована вода, піца і морозиво.

Непряма ознака того, що продукт відноситься до цієї категорії, – наявність більш як 5 інгредієнтів в складі, пише BBC Health.

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Дослідники з Франції та Іспанії відзначають, що в раціоні європейців різко зросла кількість таких продуктів, і це погано позначається на здоров'ї.

Наприклад, французи з'ясували, що за п'ять років спостережень любителі напівфабрикатів і фаст-фуду ставали пацієнтами кардіологів на 13% частіше, ніж прихильники більш здорової дієти.

Однак розкрити механізм шкідливого впливу продуктів глибокого перероблення на здоров'я вчені досі не можуть. Відомо, що любов до подібної їжі часто пов'язана з іншими шкідливими звичками – курінням, зловживанням алкоголем, низькою фізичною активністю.

Ще ми напевно знаємо, що продукти глибокого перероблення:

Часто провокують людей є більше, ніж продиктовано відчуттям голоду;

"Витісняють" з раціону фрукти, овочі та інші корисні продукти;

Збільшують ризик раку.

Нарешті, навіть безпечні харчові добавки в великій кількості можуть непередбачувано позначатися на нашому здоров'ї. Тому краще, що можна зробити – між напівфабрикатом і простий їжею робити вибір на користь останньої.

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