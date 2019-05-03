Профілактика сечокам'яної хвороби: поради лікаря

Тільки достатнє вживання води (а точніше, нормальне розведення сечі) є засобом профілактики будь-якого типу сечокам'яної хвороби.

Ви часто чуєте: "пийте 8 склянок води в день", "пийте по спразі", "пийте 30 мл на кг ваги" і тд., розповіла уролог Дарина Чернишова.

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Та всі люди різні: в когось 43 кг, в когось 93, хтось працює в цеху, або займається спортом, або сидить в офісі 20 годин на добу. Тому можна зробити просту схему, на що можна орієнтуватися, щоб розуміти чи достатньо ви п'єте.

Потрібно звертати увагу на колір сечі. Нормальний відтінок сечі – блідо жовтий. Не яскраво-жовтий, не помаранчевий, не коричневий.

Тобто, щоб зрозуміти чи треба вам випити черговий стаканчик води (3-й він чи 11-й за сьогодні), потрібно подивитися на те, що ви виділили. Причому враховуйте розбавлення кольору водою, яка є вже в унітазі.

Ранкова порція сечі може бути більш насиченого кольору, це нормально. Якщо хочете об'єктивності, то можна здати загальний аналіз сечі і подивитися на показник "щільність". Бачите цифру більше, ніж 1.015 – ви п'єте мало.

В кількість води в організмі входить будь-яка рідина, з якої потім утворюється сеча. Але з обсягу супу є не вся чашка з картоплею і капустою, а тільки реальний об'єм рідини.

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