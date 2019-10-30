Профілактика яких захворювань потрібна кожному

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Профілактика поширених захворювань
Профілактика поширених захворювань / unsplash.com

Складається тенденція, що молоді люди починають хворіти на те, чим хворіють люди похилого віку. Ці захворювання пов'язують з сидячою роботою, неправильним харчуванням і стресом.

Ось список хвороб, які все частіше виявляються в молодому віці.

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Ішемічна хвороба серця – гостре або хронічне ураження міокарда, що виникає внаслідок зменшення або припинення постачання серцевого м'яза артеріальною кров'ю, в основі якого лежать патологічні процеси в системі коронарних артерій.

Як знизити ризик захворювання? Збалансована дієта – раціон повинен містити більше овочів, фруктів і цільних зерен. Обмежуйте себе у вживанні солі. Корисні продукти з високим вмістом ненасичених жирів:

• жирна риба;
• авокадо;
• горіхи та насіння;
• соняшникова, рапсова, оливкова та інші рослинні олії.

Приділяйте більше уваги фізичній активності, відмовтеся від куріння і алкоголю.

Заняття спортом допоможе зменшити ризик хвороб серця
Заняття спортом допоможе зменшити ризик хвороб серця

Пародонтоз. Зубний наліт, накопичуючись між зубами і яснами, стає причиною запалення. Якщо його не лікувати, це може привести до пошкодження кісткової структури і ясен.

Щоб запобігти пародонтоз, потрібно:
• Ретельно і регулярно чистити зуби.
• Використовувати зубну нитку. Щітка не завжди очищає проміжки між зубами, використання нитки або іригатора допоможе розв'язувати цю проблему.
• Раз на пів року відвідувати стоматолога для обстеження і видалення зубного каменю.

Меланома – це найбільш небезпечний вид раку шкіри. Хвороба здатна вражати не тільки шкірний покрив, але й очі, зокрема сітківку.

Ризики, при яких рекомендується не рідше разу на рік звертатися до дерматолога для огляду шкіри:

• Велика кількість родимок;
• Генетична схильність до шкірних захворювань;
• Шкіра сильно пошкоджується на сонці.

Лікар після огляду повідомить, чи потрібні вам регулярні перевірки шкірного покриву.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Спорт Профілактика захворювань Здорове харчування
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