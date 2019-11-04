Прокидаєтесь серед ночі: поради, які допоможуть заснути знову

Міцний сон – одна з умов хорошого самопочуття. Іноді сон є не таким міцним, як потрібно. Прокидатися вночі можна з багатьох причин і знову заснути – буває складно.

Майкл Бреус доктор філософії та фахівець у галузі сну розповів кілька секретів для того, аби ніч не була безсонною і якщо ви прокинулись серед ночі, таки продовжили свій сон.

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Залишайтеся в ліжку

Для того, аби заснути, частота серцевих скорочень повинна сповільнитися, а коли ви підіймаєтесь з ліжка – пульс пришвидшується.

Тому не слід йти на кухню за водою чи яблуком, якщо ви раптом прокинулись серед ночі, так ви лише погіршите ситуацію.



Перекус вночі не найкраща ідея

Уникайте світла

Мова не лише про штучне світло, а про незначні джерела на кшталт миготіння електронних пристроїв.

Аби вашу увагу не привертали такі миготіння, фахівці радять заклеювати їх, або ховати пристрої.

Блокуйте шум

Для хорошого сну не треба абсолютної тиші, але звуки не повинні бути гучними. Якщо ви полюбляєте засинати з музикою, слідкуйте за тим, щоб мелодія була тихою та монотонною. Коли ми намагаємось заснути, навіть цокання годинника може дратувати.

Тому, можливо, вам сподобається слухати звуки природи чи білий шум. Спробуйте і прослідкуйте за реакціями організму.



Потурбуйтеся, аби в кімнаті не було чути звуків, які вас дратують

Контролюйте температуру

В кімнаті для сну не повинно бути спекотно. 15-18 градусів за Цельсієм – найкраща температура, запевняють фахівці, що досліджують циркадні ритми та фази сну. Зокрема, вони рекомендують спати в прохолодному приміщенні, але в теплому одязі та під ковдрою.

Деякі дослідження свідчать, що люди у шкарпетках засинають удвічі швидше, ніж без них.

Будьте спокійними та позитивними

Прокинувшись о 3 чи 4 годині, ви можете роздратуватися і засмутитися, адже спати вам залишилось всього кілька годин, а завтра важливий день, і якщо ви не виспитесь, будете погано себе почувати, чи виглядати, таким чином ви ще більше провокуєте стрес. Тому, так важливо заспокоїтися та розслабитися.