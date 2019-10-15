Більшість людей впродовж життя хоча б раз стикалися з втратою голосу. Це може трапитися через безліч причин, ми розглянемо найчастіші і розповімо, як повернути голос після зірвання зв'язок.

Для того, аби відновити голос, потрібно спершу визначити причину його зникнення. Будьте обережними, адже хриплий голос може вказувати на наявність конкретних захворювань.

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Що робити, якщо зник голос

З'ясуйте причину

Перш за все, намагайтесь пригадати, чи не перенапружували ви голосові зв'язки , оскільки це є досить поширеною проблемою. Це може трапитись у вчителів, співаків, коментаторів і тих людей, яким доводиться постійно багато говорити, підвищуючи голос. Також він міг зникнути через гучні вигуки, наприклад після шаленого концерту чи футбольного матчу .

Часто проблеми з голосом можуть виникнути через тривале перебування на холодному повітрі, особливо, якщо людині доводилось співати чи розмовляти в таких умовах. Адже низькі температури впливають на гортань і голосовий апарат.

До тієї ж проблеми може призвести надмірна сухість повітря , що часто спостерігається в приміщеннях, де постійно використовується кондиціонер або обігрівачі.

Досить часто губиться голос людей, які пережили сильний стрес. Часто ця незручність зачіпає людей, які бояться виступати на публіці. У деяких випадках страх може викликати недугу.

Лідером у списку причин є ларингіт і фарингіт. Такі захворювання потрібно обов'язково лікувати, адже вони мають здатність переходити у хронічну форму і вилікувати їх буде значно складніше.

Як відновити голос, якщо він зник

Якщо голос зник через пе ренапруження зв'язок – це не страшно та мине через кілька днів. Перше, що потрібно зробити – перестати їх напружувати. Не рекомендується занадто сильно розмовляти, а особливо пошепки, адже це лише погіршить ситуацію. Також для горла буде корисно тепле молоко з вершковим маслом і невеликою кількістю меду.

Якщо зник голос: що робити

Зволожуйте приміщення, адже голосові зв'язки й так пересушені, тому задуха не піде їм на користь.

Намагайтеся мовчати та не рвати голосові зв’язки знову.

Уникайте куріння, кофеїну, алкоголю та задимлених приміщень.

Пийте багато теплої рідини, забудьте про холодні та гарячі напої. Можна пити чай, молоко з медом або бульйон.

Не вживайте занадто гостру, холодну або гарячу їжу.



Що робити, якщо зник голос

Що робити, якщо голос зник через ларингіт чи фарингіт

Якщо ви впевнені, що ніде не могли зірвати голос, вам необхідно звернутися до отоларинголога. В жодному разі не можна ігнорувати хрипкий голос, особливо якщо він супроводжується іншими тривожними знаками. Для діагностики велике значення мають супутні симптоми, тому звертайте увагу на біль чи сухість у горлі, температуру тіла та ваше самопочуття. Як правило, ознайомлення з основними симптомами та обстеження у лікаря достатньо для постановки діагнозу та призначення лікування.

Ларингіт – симптоми Опис Біль у горлі; Першіння; Сухий кашель; Біль при ковтанні; Підвищена температура тіла; Головний біль;

Повноцінно відновити голос, втрачений під час ларингіту, можна лише завдяки медикаментозному лікуванню.

Фарингіт – симптоми Ускладнене дихання; Біль у горлі; Набряк; Збільшені лімфовузли; Почервоніння гортані; Сухий кашель; Підвищена температура тіла;

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