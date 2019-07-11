Прорив у боротьбі з супербактеріями: створили революційний антибіотик

В останні роки ефективність антибіотиків знижується, через те, що бактерії швидко виробляють стійкість до препаратів.

Вчені з Національного інституту медичних досліджень Франції й Університету Ренн I створили нові антибіотики, щоб розв'язувати цю проблему.

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Дослідження почалися у 2011 році: був виявлений токсин бактерії Staphylococcus aureus, який може вбивати інші хвороботворні мікроорганізми.

Вчені змогли зробити токсин безпечним – на це пішло кілька років. У підсумку вийшло двадцять штучно синтезованих молекул нового сімейства.



Створили нове покоління антибіотиків

Ефективність препарату перевірили на мишах – нові антибіотики знищують стійкі форми Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa, але при цьому не завдають шкоди організму. Тварини були в порядку, навіть коли їм давали дози в десятки разів вище норми.

Поки вчені не будують далекосяжних планів, але скоро вже повинні початися перші клінічні випробування за участю людей.

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