Прорив у розумінні роботи мозку: сигнали перетворили у слова

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Штучний інтелект навчився розпізнавати сигнали мозку
Штучний інтелект навчився розпізнавати сигнали мозку / futurum.today

Вчені з Колумбійського університету створили штучний інтелект, який може перетворювати мозкові сигнали в усне мовлення.

У розробці нейромережі взяли участь п'ять добровольців, які страждають на епілепсію і яким робили операцію на мозку. Вчені вимірювали їх мозкову активність в той момент, коли вони слухали фрази різних людей. Потім ці дані використовувалися для навчання штучного інтелекту, пише Scientific Reports.

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Демонструючи свою розробку, дослідники програвали добровольцям записи лічби від нуля до дев'яти. Нейромережа аналізувала мозкову активність учасників і за допомогою синтезатора голосу відтворювала початкове слово. Точність відтворення склала 75% – набагато вище, ніж очікували вчені.

Штучний інтелект
Штучний інтелект переводить сигнали в слова 

Зараз команда працює над розширенням можливостей штучного інтелекту, щоб він міг розпізнавати складні слова і словосполучення. В майбутньому технологія допоможе людям з повністю паралізованим тілом, але неушкодженим мозком, спілкуватися з навколишнім світом.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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