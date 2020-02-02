Прощання заборонено: влада Китаю спалюватиме тіла померлих від коронавірусу у спецкрематоріях
У Китаї тіла пацієнтів, які померли від коронавірусу нового типу, будуть кремувати неподалік від місця їхньої смерті. Похоронні обряди і прощальні церемонії – суворо заборонені.
Про це мовиться у тексті директиви, випущеної канцеляріями Державного комітету у справах охорони здоров'я, Міністерства цивільної адміністрації і Міністерства громадської безпеки КНР, повідомляє агентство Сіньхуа.
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У заяві китайської влади мовиться:
- тіла інфікованих пацієнтів не можна ховати. Також їх заборонено перевозити між містами провінційного рівня.
- Тіла слід продезінфікувати і помістити у спеціальні герметичні бокси.
- Кремувати їх повинні у спеціальних крематоріях, а перевозити – особливо виділені для цього співробітники похоронних бюро на окремому транспорті.
Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:
- Станом на 2 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 305 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало 328 осіб.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал
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