Простий та ефективний спосіб профілактики раку молочної залози

Йогурт – джерело пробіотиків та, як зазначають фахівці, потенційний ефективний спосіб профілактики раку молочної залози у жінок.

Дослідники з Ланкастерського університету зазначають, що однією з причин виникнення раку молочної залози може бути запалення, викликане шкідливими бактеріями. Відтак, споживання йогурту – простий та ефективний спосіб, який потенційно може допомогти запобігти захворюванню.

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Йогурт містить корисні лактозно-ферментуючі бактерії та є джерелом пробіотиків, що корисні для кишківника.

Суть дослідження

Тепер ми знаємо, що грудне молоко не є стерильним, а лактація змінює мікрофлору грудей. Бактерії, що ферментують лактозу, зазвичай знаходяться в молоці та можуть також знаходитись у протоках молочної залози у жінок під час годування грудьми та протягом невідомого періоду після годування грудьми.

Бактерії, що ферментують лактозу, зазвичай присутні в грудному молоці й, ймовірно, займають грудні протоки жінок під час та після лактації,

– йдеться в дослідженні.



Грудне вигодовування знижує ризики виникнення раку молочної залози/Фото:Unsplash

Вчені припускають, що ці лактозно-ферментуючі бактерії в молочній залозі є захисними, адже доведено, що кожен рік грудного вигодовування знижує ризик розвитку раку молочної залози на 4,3%.

Кілька інших досліджень теж свідчать про те, що додавання йогурту в раціон корелює зі зменшенням ризику раку молочної залози, що, як припускають дослідники, може бути пов’язано з витісненням шкідливих бактерій корисними бактеріями