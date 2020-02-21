Протести у Нових Санжарах: батьки не пускають дітей в єдину школу після евакуацію з Уханя
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У єдину школу селища міського типу Нові Санжари на Полтавщині не прийшла половина учнів через евакуацію українців та іноземців з Китаю до місцевого медичного центру.
Про це повідомив директор школи Микола Решетило, пише "Суспільне".
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За словами директора, з 900 учнів не з’явилося майже 400. Дітей до школи не пустили батьки. Додамо, що сьогодні, 21 лютого, на вулицях Нових Санжар усе спокійно без протестувальників та заблокованих доріг.
Сутички в Нових Санжарах: коротко
- Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.
- Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
- Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
- Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
- Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
- Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.
- Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
- Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.
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