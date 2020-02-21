Протести у Нових Санжарах: батьки не пускають дітей в єдину школу після евакуацію з Уханя

У єдину школу селища міського типу Нові Санжари на Полтавщині не прийшла половина учнів через евакуацію українців та іноземців з Китаю до місцевого медичного центру.

Про це повідомив директор школи Микола Решетило, пише "Суспільне".

Читайте також: Зеленський про сутички в Нових Санжарах: Здавалося, що Україна – це Середньовіччя

За словами директора, з 900 учнів не з’явилося майже 400. Дітей до школи не пустили батьки. Додамо, що сьогодні, 21 лютого, на вулицях Нових Санжар усе спокійно без протестувальників та заблокованих доріг.

Сутички в Нових Санжарах: коротко

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.

Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.

Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.