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Протести у Нових Санжарах: батьки не пускають дітей в єдину школу після евакуацію з Уханя

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У Нових Санжарах батьки не пускають дітей в єдину школу після евакуації з Уханя / Фото з відкритих джерел

У єдину школу селища міського типу Нові Санжари на Полтавщині не прийшла половина учнів через евакуацію українців та іноземців з Китаю до місцевого медичного центру.

Про це повідомив директор школи Микола Решетило, пише "Суспільне".

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За словами директора, з 900 учнів не з’явилося майже 400. Дітей до школи не пустили батьки. Додамо, що сьогодні, 21 лютого, на вулицях Нових Санжар усе спокійно без протестувальників та заблокованих доріг.

Сутички в Нових Санжарах: коротко

  • Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.
  • Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
  • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
  • Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
  • Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
  • Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.
  • Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
  • Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус 2020 Нові Санжари Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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