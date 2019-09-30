У чому користь та шкода протеїну
Протеїн – це основа для побудови м'язової маси, кісткової та сполучної тканин. Найчастіше цей термін використовують для назви спортивного харчування. Але протеїн – це звичайний білок.
Чим корисний та шкідливий білок, розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.
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Користь протеїну для організму
Протеїн – це своєрідний каркас для побудови міцності скелету та м’язів. Саме з нього формується здорове волосся та нігті, міцні суглоби та гарна шкіра. Денної норми споживання білку з продуктів цілком достатньо для того, щоб забезпечити його потребу для організму без фізичного навантаження.
Є різні види протеїну, що застосовуються із різними цілями, проте ідея в них однакова – вживати для побудови м’язів та як додаткове джерело амінокислот, що дозволяють відновлюватись після фізичного навантаження.
Протеїн є основою для будови м'язів
Види протеїну
Найпопулярнішим сьогодні залишається сироватковий протеїн (білок молочної сироватки). Він корисний своїм швидким розщепленням, що не дозволяє перевантажувати травну систему, одночасно містить корисні амінокислоти, з яких формуються нові м’язові волокна.
Через те, що зроблений із сироватки, містить значно меншу кількість лактози і рідко викликає негативні відчуття у людей навіть з лактозною непереносністю.
Проте сироватковий протеїн не підходить вегетаріанцям. Натомість, для них є інший вид протеїну – соєвий. Завдяки рослинному походженню крім вегетаріанців він підходить й для людей з алактазією (відсутністю ферменту, що перетравлює лактозу). Недолік соєвого протеїну – важче засвоюється і, відповідно, має слабший ефект у побудові м’язової маси, якого від нього очікують.
Також є яєчний протеїн, який вважається еталоном протеїну через ефективність засвоєння та забезпечення амінокислотами. Проте через достатньо високу ціну його рідко застосовують на постійній основі.
Недоліком ще одних відомих видів протеїну – молочного та казеїну – є наявність лактози та досить тривале засвоєння, що при захворюваннях шлунково-кишкового тракту може погіршити його стан. Існують також комплексні протеїни, що містять в собі різні види. Є і протеїн із ферментом лактаза, який можуть вживати люди із немобільністю лактози.
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