Противники вакцинації схильні вірити в абсурдні теорії

Серед борців проти щеплень схильні вірити у конспірологічні теорії (теорії змови).

Люди з різних країн і з різним рівнем освіти, які переконані в шкоді щеплень, підтримали конспірологічні ідеї (негативний, таємний план групи впливових людей або організацій) і описали їх як "індивідуальний погляд на світ", йдеться у дослідженні Квінслендського університету в Австралії.

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"Вакцинація – одне з найбільших досягнень людства і одна з головних причин, чому люди живуть приблизно на 30 років довше, ніж століття тому. Тому цікаво дізнатися, чому деякі люди так бояться щеплень", – пояснив співавтор дослідження Меттью Хорнсі.

Учасників дослідження запитали 5300 осіб з 24 країн про їхні погляди на вакцинацію і на чотири теорії змови: що еліти таємно готують переділ світу, принцесу Діану вбили, уряд США знало про підготовку терактів 11 вересня, а вбивство Джона Кеннеді було чітко вивіреним планом, який приховували спецслужби.



Конспірологи також вірять у плоску Землю

При цьому популярним аргументом проти вакцинації виявився "змова фармкомпаній", які зацікавлені у продажу вакцин.

Переконати прихильників конспірології неймовірно складно. Дослідники не заперечують, що вакцини приносять дохід їх виробникам, але підкреслює, що і користь суспільству від них доведена науковими методами.

Чому конспірологія – маячня?Конспірологія пояснює важливі історичні події й тенденції таємними змовами, їх переважно використовують для простого пояснення складних суспільних явищ. Конспірологічні теорії мають багато логічних помилок і не мають доказів. Конспірологи приписують окремим людям і невеликим групам надприродні можливості контролю і управління складними соціальними і політичними процесами, уявляючи будь-який приватний конфлікт, як частину загальної боротьби добра і зла. Серед доказів теорії змови можна виявити подвійні стандарти: будь-які факти, які суперечать конспірології – відкидаються, як слабкі або підроблені, а припущення про змову приймаються беззастережно, як ті, що не мають альтернативи і не потребують доказів.

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