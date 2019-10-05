Противниці фемінізму схильні частіше імітувати оргазм: дослідження

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Які жінки імітують оргазм
Які жінки імітують оргазм / Unsplash

Жінки з патріархальними установками найчастіше вдавали, що досягали оргазму. Також нещирими в ліжку є ті, хто підозрюють свого партнера у зраді.

Австралійські вчені заявили, що жінки-антифеміністки найчастіше імітують задоволення, повідомляє Archives of Sexual Behavior.

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462 гетеросексуальні жінки з Великобританії заповнювали анкету, яка стосувалась їхніх поглядів на життя, політику, релігію та секс. 

Там були особисті питання на кшталт: "які були стосунки раніше", "чи легко вам отримати оргазм", "наскільки хороший в сексі ваш партнер" і "що ви думаєте про вірність".


Жінки з патріархальними установками найчастіше імітують оргазм

77% учасниць зазначили, що хоча б раз у житті імітували оргазм. Жінки, які позитивно оцінили своїх партнерів у ліжку, значно рідше симулювали задоволення, а жінки з патріархальними установками найчастіше імітували оргазм. 

Автори дослідження пояснюють це тим, що феміністки поважають своє право на задоволення, а також на відкритість і розкутість в сексі. 

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Секс
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