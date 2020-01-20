Відмова від протизаплідних таблеток: наслідки після гормональної контрацепції
Комбіновані оральні контрацептиви (КОК) користуються популярністю, однак чимало жінок бояться того, що може з ними статися після припинення вживання таблеток.
Про наслідки після відміни від гормональних контрацептивів написала акушер-гінеколог Ольга Білоконь. За її словами, не варто вірити усім моторошним історіям в інтернеті про наслідки відмови від КОК.
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Які наслідки очікувати після відмови від протизаплідних таблеток
1. Можливість завагітніти
Ви відразу можете завагітніти. Оберігайтеся, якщо вагітність зараз небажана. Остання прийнята таблетка "випаровується" з вашого організму через 1-2 дні, ефект від КОК не "відкладається". Вагітніти відразу після припинення приймання КОК безпечно.
"Рекомендації очікувати 3-6 місяців і тільки потім пробувати – є вигаданими і не мають під собою ніяких обґрунтувань", – наголошує Білоконь.
2. Порушення менструального циклу
Менструальний цикл може бути нерегулярним протягом перших 3 місяців після припинення приймання оральних контрацептивів. Після закінчення цього терміну цикл повинен стати таким самим, який був до прийому КОК.
"Якщо через 3-6 місяців після скасування цикл так і не відновився – зверніться до лікаря для проведення обстежень на гормони і постановки конкретного діагнозу. Після закінчення 3-6 місяців порушений цикл не пов'язаний з прийомом КОК в минулому, проблема в іншому. Її потрібно з'ясувати і отримати конкретні рекомендації, що вам робити далі", – пояснює гінеколог.
3. ПМС
Після відміни КОК може повернутися передменструвальний синдром, якщо він був раніше, і біль під час овуляції.
4. Акне і небажане волосся
Якщо до початку прийому протизаплідних таблеток у вас були проблеми з небажаним волоссям на різних ділянках тіла і акне, ці проблеми зазвичай повертаються після відміни.
"Може посилитися жирність шкіри і волосся, але будь-які "побічні ефекти" зазвичай незначні і не тривають більше 2-3 місяців", – додає лікар.
5. Підвищення лібідо
Під час прийому гормональних контрацептівів у жінок може відбутися зниження лібідо та головні болі. Після відмови від КОК такі недоліки зникають.
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