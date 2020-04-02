Провінції Китаю закривають на карантин

В окрузі Цзя китайської провінції Хенань оголосили про заборону в'їзду і пересування людей.

У трьох місцевих лікарів підтвердили позитивний результат на коронавірус, попри відсутність у них будь-яких симптомів, пише Daily Mail.

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Провінцію Хенань знову закрили на карантин

Влада закрила в'їзд і виїзд з округу, в якому проживає близько 570 тисяч людей, а також зупинили рух громадського транспорту і таксі.

Крім того, жителям не дозволяється залишати свої будинки для виходу на роботу, якщо у них немає дозволу.

Хенань є третьою за чисельністю населення (понад 109 млн осіб) провінцією материкового Китаю.



Фото: dailymail.co.uk

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Що відомо про новий спалах коронавірусу в Китаї

Органи охорони здоров'я Китаю вирішили враховувати безсимптомні випадки коронавірусу в офіційний підрахунок.

Така потреба виникла через те, що в Китаї фіксують багато випадків безсимптомної передачі коронавірусу. Досі безсимптомні випадки не враховували, як підтверджені випадки згідно з керівними принципами уряду Китаю.

Відтак, за останню добу в Китаї виявили більше тисячі випадків COVID-19.

Раніше Китай повідомив, що їм вдалося зупинити поширення коронавірусу. Зокрема, у провінції Хубей, звідки коронавірус COVID-19 поширився на весь світ, скасували карантин. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру, а ресторани та кіно ще не планують відкривати.