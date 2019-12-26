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Псевдо засоби для крапельниці: на які розчини даремно викидати гроші

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Розчин для крапельниці / Unsplash

Деякі люди можуть вважати, що крапельне введення лікує саме по собі, проте основою лікування завжди є препарат, який вводять в вену. На жаль, недієві ліки та БАДи існують не лише в таблетках й ні, ми не втомимось розповідати про їх шкоду.

Про ці препарати розповіла лікарка-кардіолог Тетяна Дерієнко

А тут ми розповіли про те, чому профілактична госпіталізація, щоб "прокапатись" – маячня

Магнезія – це спазмолітик, який не на довго опускає тиск, що згодом повертається рикошетом. Варто знати, що чим старша людина за віком, тим "забитіші" у неї судини. І, як правило, механізму м'язового спазму, завдяки якому артерії звужуються, у старших людей немає. Тому "прокопуватись" в такому випадку магнезією – переливати з пустого в порожнє. 

Церебролізин – це екстракт мізків свиней, який, якимось магічним чином, повинен стимулювати диференціацію клітин та покращити функцію нейронних клітин. За словами розробників препарату, розчин поліпшує когнітивну функцію та спроможність до самообслуговування навіть у людей з деменцією. Грубо кажучи, вони запевняють, що екстракт мозку свиней покращить функції мозку людини. Кортексин – це те ж саме, й Актовегін також, адже це витримка з крові молодих телят. 

Який розчин для крапельниці обрати
Розчини для крапельниці також бувають неефективними або шкідливими

Клінічних досліджень, які б підтвердили ефективність цих фізрозчинів, не існує. Проте є незалежні дослідження про те, що вони можуть викликати хіба що ефект плацебо. Й відомо, що ефект плацебо в уколах діє значно краще, ніж в таблетках.

Кавінтон – це екстракт барвінку малого. У більшості країн цей препарат зареєстрований, як БАД, а в деяких взагалі заборонений. Його небезпека в тому, що він може спровокувати порушення серцевого ритму, особливо у літніх людей. 

Від редакції: ми пишемо статті про ліки, щоб ви не нашкодили собі, не витрачали гроші на недієві препарати й краще уявляли, чого приблизно очікувати на консультації лікаря. Але ми не хочемо, щоб ви займалися самолікуванням. Звертайтеся до фахівця, якщо захворіли, не бійтесь запитувати, чому вам призначили саме ці препарати. Не забувайте читати інструкцію до лікарських засобів – звертайте особливу увагу на протипоказання та радьтеся зі спеціалістом при найменших сумнівах. Окрім того, пам'ятайте про те, що фармацевт – не лікар й не може призначати лікування, тому в аптеці краще не радитись.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Ліки
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