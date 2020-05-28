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Психіатрична лікарня на Волині перетворилася в епіцентр спалаху COVID-19

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Коронавірус у психіатричній лікарні на Волині
Коронавірус у психіатричній лікарні на Волині / Ukraїner

На Волині в Обласній психіатричній лікарні №2, що у селищі Олика, спалах коронавірусу. Станом на 28 травня хворобу виявили у 65 людей.

Через спалах у психіатричній лікарні, Ківерцівський район став одним з осередків поширення COVID-19 на Волині, повідомляє Волинь UA.

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Перші випадки зараження зафіксували в лікарні на початку травня. Ймовірно, що першою захворіла пацієнтка, яка померла 4 травня. Втім, епідеміологи досі не можуть назвати причину спалаху коронавірусу в установі. 

Всі особи, які здорові, залишають Олицьку лікарню. Ми не маємо права перешкоджати людям повертатися з роботи. Ті, ж які хворі, перебувають переважно на самоізоляції вдома,
– розповіла заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак.

Станом на 28 травня, на Волині зареєстрували 851 випадок зараження коронавірусом. Натомість 224 пацієнти одужали, але 25 врятувати не вдалося. Найскладніша епідеміологічна ситуація в самому Луцьку, Ковелі та у Ківерцівському районі.

COVID-19 на Волині станом на 28 травня:

  • Луцьк – 168 випадків (5 летальних);
  • Луцький район – 71 випадок (2 летальних);
  • Ковель – 154 випадки (4 летальних);
  • Ковельський район – 9 випадків;
  • Ківерцівський район – 128 випадків, (3 летальних);
  • Нововолинськ – 72 випадки (5 летальних);
  • Іваничівський район – 16 випадків;
  • Старовижівський район – 48 випадків (2 летальних);
  • Маневицький район – 46 випадків (2 летальних);
  • Горохівський район – 36 випадків;
  • Володимир-Волинський район – 31 випадок (1 летальний);
  • Камінь-Каширський район – 20 випадків (1 летальний);
  • Любомльський район – 14 випадків;
  • Локачинський район – 11 випадків;
  • Шацький район – 8 випадків;
  • Рожищенський район – 7 випадків;
  • Турійський район – 6 випадків;
  • Любешівський район – 4 випадки;
  • Ратнівський район – 2 випадки.

 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікарня Волинь Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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