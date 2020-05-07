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Психіатричні лікарні опинились у найскладнішому становищі, – МОЗ

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Психіатричні лікарні України опинились у складному становищі
У МОЗ розповіли про проблеми з психіатричними лікарнями / Львівський портал

Заклади психологічного профілю в Україні наразі часто виконують з-поміж інших соціальну функцію, тому навантаження на них особливо велике.

Проблемою є також їхнє мінімальне фінансування. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірини Микичак під час щоденного брифінгу 7 травня, повідомляє 24 канал.

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Заступниця глави МОЗ вважає, що входження у медичну реформу для медичних закладів такого профілю мало б відбуватись "більш поступово".

Мережа цих закладів є дуже великою, ліжок є дуже багато. Для цього треба було визначити потоки пацієнтів, структуру госпіталізації. Частина пацієнтів в психіатричних лікарнях – люди, які мали б перебувати в геріатричних пансіонатах – закладах для людей похилого віку, або в закладах соціального закладу,
– сказала вона.

Водночас медичний персонал продовжує звільнятися через мінімальні зарплати або ж втрачає роботу після скорочень. У МОЗ кажуть, що продовжують роботу над збільшенням фінансування та комплексним вирішенням проблеми.

Як збираються виправляти цю ситуацію у МОЗ

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Автор: Олег Терещенко
Теги: Медична реформа Медицина Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я Новини України Лікування Здоров'я Новини політики
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