Психічні порушення і рак: як вони пов'язані

3 з 10 пацієнтів з онкологічними захворюваннями мають проблему психоемоційного характеру. Лише 1 з 10 пацієнтів отримує кваліфіковану консультацію фахівця.

Коли пацієнтові підтверджують діагноз онкозахворювання, ця новина може викликати появу депресії, почуттів тривоги й страху. В цьому випадку, важливо розуміти, що з проблемами психічного характеру необхідно боротися, розповіла онколог Тетяна Скрипець.

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Депресія у пацієнта з онкозахворюванням також піддається терапії, як і у пацієнта без онкології.

Скільки людей з онкологією мають психічні розлади?

За оцінками, до 1/3 пацієнтів. Рівень психічних розладів у 3 рази вище, ніж серед населення в цілому. У світі 8-24% людей з онкологією живуть з депресією. Молоді люди більш схильні до ризику депресії.



Кожна третя людина з раком має психічні порушення

Чому це реальна проблема і чому пацієнти не отримують кваліфіковану допомогу?

Онкологія, депресія і тривога мають загальні симптоми: втома, зниження апетиту і ваги. Це ускладнює розпізнавання психічних розладів. Часто, в команді лікарів не вистачає кваліфікованих фахівців – психологів та психіатрів. Через те, що на лікування раку йде багато часу та грошей, пацієнти вважають своє психічне здоров'я менш важливим.

Чому важливо лікувати не тільки онкологічне захворювання?

При психічних розладах можуть погіршитися результати терапії. В одному з досліджень, пацієнти, у яких була депресія, мали гірше результати виживання.



Здорова психіка підвищує шанси на виживання в онкохворих

Чому так відбувається?

Пацієнти з депресією частіше порушують план терапії, вживають алкоголь. Інше дослідження показало, що ті пацієнти, які проходили лікування від зв'язку з депресії, мали вищий показник середньої тривалості життя, ніж пацієнти з не коректованими симптомами депресії.

Пацієнти, які отримують спеціалізовану допомогу, відзначають поліпшення якості житті під час хіміотерапія.

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