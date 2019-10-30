На скільки років психічні розлади скорочують життя

Психічні розлади не тільки приносять щоденний дискомфорт, а й часто стають причиною передчасної смерті.

Раніше вчені вирахували, що душевні хвороби скорочують життя в середньому на 15 років.

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Нині дослідники з Данії, які працювали під керівництвом професора Томаса Лаурсена (Thomas Laursen), вирішили більш детально проаналізувати зв'язок ментальних розладів і смертності.



Психічні хвороби забирають 10 років життя

До вибірки увійшли 7 369 926 осіб, які проживали на території Данії в проміжку з 1995 по 2015 рік. Вчені звертали особливу увагу на вік, в якому людині поставили діагноз. Це дозволило встановити очікувану тривалість життя і відняти від неї "втрачені" роки.

Згідно з висновками дослідників, смертність серед душевнохворих приблизно вдвічі вище, ніж в середньому у популяції: 28 осіб на рік проти 12.

Психічні захворювання вкорочують віку чоловікам на 10 років, а жінкам на 7. При цьому психічні розлади "крадуть" більше років життя, ніж соматичні (за винятком онкологічних захворювань).

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