Психолог чи психотерапевт: у чому різниця

Психотерапевт і психолог у своїй роботі мають спільну мету, в широкому плані це можна визначити, як соціально-психологічна адаптація людини.

Що стосується методів роботи психолога і психотерапевта, то вони мають подібності та відмінності, розповів лікар-психотерапевт, психіатр-нарколог Арсеній Басе.

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Подібність в тому, що основні методи роботи обох фахівців базується на розмовах з пацієнтом. Існують різні рівні впливу в залежності від цілей і завдань (проблеми в міжособистісних відносинах, депресія, фобії, неврози й так далі).

Відмінність в методах роботи психолога від психотерапевта в тому, що у своїй роботі лікар-психотерапевт має право призначати супутню медикаментозну терапію для корекції психологічного стану, в разі такої необхідності.

Що стосується освіти, заведено розділяти психотерапевта і психолога за відсутністю університетської медичної освіти. Ця різниця критично тільки в тому випадку, коли потрібно призначення антидепресанти, транквілізатори та інших медикаменти, оскільки, психолог не володіє відповідними знаннями та не має юридичного права на їх призначення.

Обмежень на методи вербального впливу у психологів немає. Крім того, в психології існує напрямок медична психологія. Професіонал в галузі медичної психології має всі необхідні знання про психічні норми та патології, а також володіє методами психокорекційної роботи з ними.

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