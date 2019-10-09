Психологи назвали просту фразу, яка допоможе врятувати відносини

Суперечки та конфлікти – звична справа багатьох пар. Більшість людей сперечаються, аби довести свою правоту. Але треба вміти вчасно зупинитись, щоб не перейти межу розумного і не зайти надто далеко.

На думку психологів, може допомогти проста, але дієва фраза.

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Щоб заспокоїти себе і партнера, варто сказати: "Пам’ятай, ми з тобою в одній команді".

Психологи кажуть що, як тільки суперечка починається, організм стресує та формує реакцію "бий або біжи", часто ми обираємо варіант бою та нападаємо на партнера словом.

Нагадування про те, що ви знаходитесь в одній команді, допоможе зрозуміти, що конфлікт можна вирішити мирним шляхом. Адже, у вас спільна мета – дійти згоди й жити в мирі та злагоді.

Автор дослідження та сімейний коуч Трей Морган каже, що й сам часто користується цією фразою під час конфліктів з дружиною.

"Коли у нас виникла суперечка, ми двоє хотіли перетягнути важіль правоти на свою сторону і відповідно, звинуватити іншого в безглуздості. Пройшло кілька років до того, як нас осяяло, що ми в одній команді. Ми нарешті зрозуміли, що або переможемо разом, або програємо. Бо саме це й означає бути в одній команді".

Нагадуючи одне одному, що ви в одній команді, ви заспокоюєтесь та зосереджуєтесь на шляхах розв'язання проблеми, пошуку компромісу.

До того ж, пауза на 10 чи 15 секунд уповільнить серцебиття та допоможе вам заспокоїтись.