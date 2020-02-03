Психологічна стійкість: як вона впливає на здоров'я

У сучасному світі ледь не кожна людина стикалася зі стресовими і складними ситуаціями, коли "встати і йти вперед" є завданням не з легких. Що таке психологічна стійкість і від чого вона залежить – читайте у матеріалі.

Психологічна стійкість — це психічний ресурс, який допомагає долати життєві негаразди, будувати плани, налагоджувати і підтримувати стосунки, а також адаптуватися до несприятливих змін.

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Про це написала Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці. Ексміністерка МОЗ розповіла про історію Анастасії, яка стала героїнею спецпроєкту "PsycheЯ" ("ПсихеЯ"). Дівчина 10 років тому дізналася про те, що хвора на рак. Тоді їй було 20 років. У 2015 і 2017 роках у неї сталися два рецидиви хвороби.

"Найскладніше — встати і йти вперед, коли два рази це не вийшло, а потрібно було піднятися втретє. Це було дуже складно, і я досі не розумію, як впоралася тоді своїми силами, без психолога. Одна справа — коли дізнаєшся, що захворів на рак вперше, інше — коли ти лікувався, терпів, сподівався і лікування не допомогло. А треба знову проходити весь цей жах і не втрачати надію", — розповіла героїня.

За словами Анастасії, навіть у найскладніші моменти вона вірила, що чорна смуга закінчиться і все буде добре.

Що впливає на психологічне здоров'я

На психологічне здоров'я впливають не лише труднощі, а й рутинні дрібні негаразди: запізнення, невиконані обіцянки, перебування серед незнайомих людей тощо.

Відтак людина з низьким рівнем психологічної стійкості навіть через незначні дії може ставати агресивною, втрачати самоконтроль, мати істерики, паніку, депресію.

Натомість ті, хто мають високий рівень психологічної стійкості, вміють адаптуватися, переосмислювати, шукати резервний ресурс в собі або ж вміють спиратися на запропонований ресурс — підтримка близьких тощо.

Як виховати психологічну стійкість

Психологічну стійкість можна тренувати та вдосконалювати. Процес виховання нагадує "нарощування" і "пошук" ресурсу, який відкриває нові можливості і бачення.

Є чимало порад, як "тренувати" психологічну стійкість. Наприклад, шукати можливості для самореалізації, піклуватися про себе, займатися тим, що подобається, виховувати позитивне сприйняття себе і своїх можливостей.

Наголосимо, якщо ви не можете самостійно впоратися з проблемами чи психологічною травмою — варто звернутися до фахівців, або людям, яким ви довіряєте, щоб не долати проблему наодинці.

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