Психологічне насильство: види та шкода

Психологічне насильство – це заподіяння іншій людині страждань через специфічні способи взаємодії.

Феномен психологічного насильства найчастіше властивий партнерським, подружнім і дитячо-батьківським відносинам. Саме в цих сферах люди найчастіше бояться втратити важливу для них зв'язок, що ускладнює протистояння гвалтівнику, розповіла психолог Ольга Вікторова.

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При цьому психологічне насильство не виключено і в інших сферах відносин: дружніх, ділових.

Прояви психологічного насильства

Приниження

Глузування

Маніпулювання

Шантаж

Некоректна критика

Образи

Знецінення

Використання почуття провини, страху, уявних зобов'язань

Підпорядкування і контроль

Загрози



Психологічне насильство шкодить особистості

Джерело психологічного насильства

Як правило, обидва – і моральний ґвалтівник, і його жертва – сформували таку поведінку з дитинства. Тенденція до психологічного насильства і позиції жертви закладається через дитячо-батьківські відносини та відносини в батьківській родині.

Найчастіше це такі ж приклади психологічного і / або фізичного насильства, застосування батьками некоректних виховних впливів, несприятлива психологічна атмосфера, передача неадекватних моделей поведінки дитині. Так само до подібного стилю взаємин часто вдаються люди, які мають прикордонний розлад особистості.

Вплив психічного насильства

Варто пам'ятати, що не кожен елемент невдалого спілкування або конфлікту заслуговує ярлика "психологічне насильство", і не кожна людина, яка ганьбила наші почуття – насильник. Природа людини така, що всі ми час від часу використовуємо заборонені прийоми взаємодії, особливо у важливих для нас ситуаціях. Питання в тому, чи це єдиний спосіб побудови відносин і як часто він повторюється.

Якщо у вас є підозри, що ви є жертвою психологічного насильства або ж його джерелом – зверніться за консультацією до фахівця: знаходження в таких стосунках чинить руйнівну дію на особистість і психіку, як дорослу, так і дитячу.

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