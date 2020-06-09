У Черкаській області у психоневрологічному інтернаті підтвердили спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Роман Бондар на своїй сторінці у фейсбуці.

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Спалах виник у Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили хвору на COVID-19 працівницю. Яка, імовірно, й інфікувала підопічних,

– заявив він.

Наразі обстежили 26 підопічних, у 21 людини було виявлено позитивний результат на коронавірус.

У закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб. Госпіталізованих осіб до закладів охорони здоров'я немає, стан інфікованих задовільний.

"Загалом на Черкащині маємо хорошу динаміку одужань – 370 осіб, але не варто нехтувати засобами захисту та дотриманням дистанції! Вихід із карантину – поступовий, маємо не допустити повернення до більш жорстких норм", – додав він.

За останню добу на Черкащині виявили 21 новий випадок захворювання на коронавірус. Всього підтверджено 490 випадків.