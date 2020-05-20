У психоневрологічному інтернаті у Мукачеві виявили спалах коронавірусу

За минулу добу у Мукачеві зафіксували 26 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Усі інфіковані були з обласного психоневрологічного інтернатного закладу.

Про це повідомляє виконуючий обов’язків директора комунального неприбуткового підприємства "Мукачівська центральна районна лікарня" Євген Мешко, пише УНІАН.

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Мешко підтвердив, що 26 нових випадків пов’язані з одним закладом, в якому було відібрано 180 зразків для проведення ПЛР-тестування. 130 результатів вже отримано, ще 50 тестів – у роботі.

Усі інфіковані перебувають на обсервації у межах закладу. Також стан хворих легкий, перебіг хвороби у більшості пацієнтів безсимптомний.

На жаль, інфекція потрапила в середину закладу – захворів один із працівників і, відповідно, маємо там спалах,

– сказав він.

Євген Мешко додав, що наступні результати стануть відомими сьогодні, 20 травня. В інтернатній установі налічується 230 підопічних та працівників.

"Наразі ми працюємо над ліквідацією цього спалаху і тим, щоб не допустити поширення інфекції за межі закладу", – додав керівник штабу.

Додамо, що в Закарпатській області є 922 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом.

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