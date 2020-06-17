У психоневрологічному інтернаті на Закарпатті 6 пацієнтів померли за два тижні, за останній місяць там також зафіксували випадки захворювання серед працівників центру.

Так, за останній місяць коронавірусну хворобу виявили у 8 працівників інтернату. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола та підтвердив керівник Перечинського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Юрій Малишко.

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3 працівників зараз на лікуванні в Ужгороді, а ще 5 лікуються вдома амбулаторно. Крім того, за два тижні червня померли 6 пацієнтів психоневрологічного інтернату,

– повідомив журналіст.

Журналіст також розповів, що директорка закладу Оксана Ігнатижак зазначила, що це не критична цифра, адже пацієнти із розладами психіки помирають щомісяця.

Але за його даними, раніше в закладі помирало не більше 1-2 пацієнтів у місяць, "а тут всього за 15 днів – 6 людей".

Після того, як захворювання COVID-19 виявили у працівників закладу, пацієнтів із розладами психіки не тестували.

Журналіст також заявив, що від нього намагалися приховати деяку інформацію.

Коли я запитав скільки людей тут померло по місяцях від початку року – надавати інформацію відмовилась, потім пробували відправити мене за цифрами в обласну адміністрацію і врешті сказали, що не мають бажання давати мені такі цифри та відправила подавати офіційний запит,

– розповів Віталій Глагола.

Він зазначив, що вже готує інформаційний запит та закликав правоохоронців перевірити чому в інтернаті в рази виросла смертність серед психічно хворих пацієнтів у той час коли 8 працівників закладу хворіють на коронавірусну хворобу.

Цікаво й те, що проти керівників закладу вже складали кримінальне провадження.

У листопаді 2015 минулого року комісія уповноважених із прав людини здійснила перший візит до цього інтернату і побачене там викликало справжній шок: хворих тримали в нелюдських умовах та змушували працювати. Вони доглядали за худобою, доглядали 20 корів і 19 свиней, працювали на полі і майже не бували в інтернаті. Деяких тримали за дверима із решітками.