Психопат, соціопат чи параноїк: у чому різниця

Люди часто плутають соціопата та психопата, тому що перший схожий на другого. Ключова різниця наступна: психопат таким народився, а соціопат таким стає.

Параноїк відрізняється від інших тим, що він адаптований у суспільстві.

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1. Психопати

Психопати – це ті, хто мають здебільшого вроджену неповноцінність вищої нервової діяльності та дисгармонію її розвитку.

Психопати мають схильність обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами.

Психопатія має різні типи: параноїдний, істеричний та шизоїдний тощо.

2. Соціопати

Соціопатія – це також різновид психопатії, але набутої внаслідок впливу навколишнього оточення та середовища. Соціопати "страждають" від нестачі "почуття моральної відповідальності та соціальної совісті".

У соціопата немає системи цінностей, а до життя людини він ставиться з повною зневагою, навіть з огидою і затятим цинізмом. Свою потребу він прагне задовольнити за будь-яку ціну, хай навіть для досягнення своєї мети йому потрібно "переступити" через закони.

Будь-який же докір з боку, будь-яка вказівка на помилковість дій соціопата, будь-яка критика чи засудження його дій — і він "вибухає", впадаючи в стан нестримної агресії. І чим далі прогресує захворювання, тим твердіше хворий переконується, що чинить він правильно. Все частіше він перебуває з оточенням у стані непримиренної війни, і все частіше виникає у нього агресивний стан.

3. Параноїки

Така людина бачить в інших потенційну загрозу для власної безпеки. Параноїк переконаний, що оточення налаштовано виключно негативно, партнери їм зраджують, а близькі ось вже мають кинути.

Відмінність параноїка від двох інших в тому, що він повністю адаптований в суспільстві. Такі люди вірять в щире кохання і прив'язання. Проте хоч один привід для сумніву у відносинах і одразу проявляється агресія, злість.

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