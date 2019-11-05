Психопатичні риси особистості допомагають досягнути успіху в кар'єрі

Особи з психопатичними рисами нерідко досягають успіху в кар'єрі. Безсердечність та маніпулятивність допомагає їм у цьому.

Йдеться про "успішних психопатів" – людей з вираженими психопатичними рисами, які при цьому соціально адаптовані й можуть похизуватися досягненнями більш ніж в одній сфері життя.

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До вибірки сербських психологів потрапили 212 осіб з різним досвідом роботи – від декількох місяців до десятків років. Вчені зосередилися на таких показниках професійного успіху, як посаду, зарплата, премії та суб'єктивна оцінка досягнень.

З психопатичних рис найважливішими виявилися брак емпатії та схильність до маніпуляцій.



Маніпуляції допомагають будувати кар'єру

Виявилося, що маніпулятори нерідко займають керівні посади, частіше отримують премії та високу зарплату, ніж люди, в яких відсутні ці риси.

Як правило, у маніпулятивних учасників була гарна освіта. Відсутність емпатії теж співвідносилось із отриманням бонусів і підйомом по кар'єрних сходах.

Відзначається, що люди сприймають маніпулятивність як лідерські якості й відносять її до впевненості у собі та харизми. Брак емпатії дозволяє працівникам зберігати незворушність в стресових ситуаціях. При цьому така психопатична риса, як імпульсивність, навпаки, заважає просуватися в кар'єрі.

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