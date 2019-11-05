Психопатичні риси особистості допомагають досягнути успіху в кар'єрі

186 Читать новость на русском
Успішні психопати
Успішні психопати / unsplash.com

Особи з психопатичними рисами нерідко досягають успіху в кар'єрі. Безсердечність та маніпулятивність допомагає їм у цьому.

Йдеться про "успішних психопатів" – людей з вираженими психопатичними рисами, які при цьому соціально адаптовані й можуть похизуватися досягненнями більш ніж в одній сфері життя.

Читайте також: Секс і брехня пов'язані: результати дослідження

До вибірки сербських психологів потрапили 212 осіб з різним досвідом роботи – від декількох місяців до десятків років. Вчені зосередилися на таких показниках професійного успіху, як посаду, зарплата, премії та суб'єктивна оцінка досягнень.

З психопатичних рис найважливішими виявилися брак емпатії та схильність до маніпуляцій.

Маніпуляції допомагають будувати кар'єру
Маніпуляції допомагають будувати кар'єру

Виявилося, що маніпулятори нерідко займають керівні посади, частіше отримують премії та високу зарплату, ніж люди, в яких відсутні ці риси.

Як правило, у маніпулятивних учасників була гарна освіта. Відсутність емпатії теж співвідносилось із отриманням бонусів і підйомом по кар'єрних сходах.

Відзначається, що люди сприймають маніпулятивність як лідерські якості й відносять її до впевненості у собі та харизми. Брак емпатії дозволяє працівникам зберігати незворушність в стресових ситуаціях. При цьому така психопатична риса, як імпульсивність, навпаки, заважає просуватися в кар'єрі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Бюджет-2020: який курс долара прогнозує Кабмін
сьогодні
9250
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
1 листопада 16:47 День вегана: корисно чи ні відмовлятись від їжі тваринного походження
Ірина Полицька 2963
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
28 жовтня 15:30 Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 49953
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
28 жовтня 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 37014
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
4172
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 2983
Новини
Більше новин
Залиште відгук