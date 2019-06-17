Психосоматика: як думки перетворюються у хвороби

Психосоматичні розлади – це соматичні захворювання, у розвитку яких важливу, але не єдину роль відіграють психічні фактори або передумови.

Передумови психосоматичних розладів

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Вплив хронічного стресу;

Емоційні розлади (депресія, агресія, тривога);

Конверсійні (істеричні) розлади – коли існує, так звана "вторинна вигода" від захворювання. Наприклад, у літньої мами починає підвищуватися тиск, коли з її думкою не згодні інші члени сім'ї, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.



Стрес може викликати психосоматичні захворювання

Які існують психосоматичні захворювання

Гіпертонічна хвороба;

Ішемічна хвороба серця;

Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки;

Виразковий коліт;

Бронхіальна астма;

Нейродерміт;

Гіпертиреоз.

Існують й інші, але саме ці складають "психосоматину сімку" та зустрічаються досить часто. А чи завжди вони мають психосоматичну природу? – НІ!

Ознаки психосоматичного розладу

1. Хронічний перебіг;

2. Роль емоційного стресу в появі, перебігу і динаміці захворювання;

3. Особливий склад особистості – підвищена емоційність, агресивність, проблеми в міжособистісних взаєминах, низькі навички в подоланні стресу;

4. Низька ефективність стандартної терапії соматичної патології;

5. Позитивний ефект від застосування психофармакотерапії та психотерапії.

Міфи про психосоматику

1. Будь-яка хвороба – психосоматика від нежиті до раку. Це міф! Психосоматика – це не першопричина, це той фактор, який лікар повинен врахувати, особливо в лікуванні перерахованих хвороб.

2. Немає ніякого символізму симптомів "болить нога – це вас з'їдають сумніви", а "голова болить від нерішучості". Це просто псевдонаукові інтерпретації.

3. Психосоматика – це щось паранормальне та невідом, її "треба лікувати" гомеопатією, молитвами та іншими "танцями з бубном" – це маячня!

Чому важливо визначити психосоматичний чинник виникнення хвороби

Це допоможе підвищити ефективність лікування.

Сформує правильну тактику в спілкуванні з пацієнтом.

Допоможе людині звернути увагу на свої психологічні проблеми.

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