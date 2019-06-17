Психосоматика: як думки перетворюються у хвороби
Психосоматичні розлади – це соматичні захворювання, у розвитку яких важливу, але не єдину роль відіграють психічні фактори або передумови.
Передумови психосоматичних розладів
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Вплив хронічного стресу;
Емоційні розлади (депресія, агресія, тривога);
Конверсійні (істеричні) розлади – коли існує, так звана "вторинна вигода" від захворювання. Наприклад, у літньої мами починає підвищуватися тиск, коли з її думкою не згодні інші члени сім'ї, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.
Стрес може викликати психосоматичні захворювання
Які існують психосоматичні захворювання
Гіпертонічна хвороба;
Ішемічна хвороба серця;
Виразка шлунка і дванадцятипалої кишки;
Виразковий коліт;
Бронхіальна астма;
Нейродерміт;
Гіпертиреоз.
Існують й інші, але саме ці складають "психосоматину сімку" та зустрічаються досить часто. А чи завжди вони мають психосоматичну природу? – НІ!
Ознаки психосоматичного розладу
1. Хронічний перебіг;
2. Роль емоційного стресу в появі, перебігу і динаміці захворювання;
3. Особливий склад особистості – підвищена емоційність, агресивність, проблеми в міжособистісних взаєминах, низькі навички в подоланні стресу;
4. Низька ефективність стандартної терапії соматичної патології;
5. Позитивний ефект від застосування психофармакотерапії та психотерапії.
Міфи про психосоматику
1. Будь-яка хвороба – психосоматика від нежиті до раку. Це міф! Психосоматика – це не першопричина, це той фактор, який лікар повинен врахувати, особливо в лікуванні перерахованих хвороб.
2. Немає ніякого символізму симптомів "болить нога – це вас з'їдають сумніви", а "голова болить від нерішучості". Це просто псевдонаукові інтерпретації.
3. Психосоматика – це щось паранормальне та невідом, її "треба лікувати" гомеопатією, молитвами та іншими "танцями з бубном" – це маячня!
Чому важливо визначити психосоматичний чинник виникнення хвороби
Це допоможе підвищити ефективність лікування.
Сформує правильну тактику в спілкуванні з пацієнтом.
Допоможе людині звернути увагу на свої психологічні проблеми.
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