В Україні вперше за три роки зафіксували пташиний грип: симптоми хвороби

На приватному підприємстві "Хутір" у селі Бугаків Немирівського району Вінницької області зафіксували спалах пташиного грипу.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

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Головний ветеринарний інспектор Вінницької області 18 січня після виявлення загибелі птиці оголосив карантин на підприємстві на 72 години. Згодом після дослідження проб біоматеріалу експерти встановили діагноз – грип птиці.

Станом на 1 січня 2020 року на "Хуторі" утримувалося близько 98 тисяч поголів'я птахів, з яких загинуло 4856, а, як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я тварин, решту курей довелося зарізати.

В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Додамо, що це перший випадок пташиного грипу за останні три роки. Попередня велика епідемія захворювання спостерігалася в Європі взимку 2016-2017 років, коли збудник вірусу потрапив разом з перелітними птахами з Азії.

Пташиний грип – що це? Інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А – H5N1 , який буває в основному у птахів, дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Віруси грипу рідко можуть заразити людину.

Симптоми пташиного грипу у свійської птиці

Інфекція серед свійської птиці може бути безсимптомною. Хвороба протікає у миттєвій формі, викликаючи швидку загибель птиці від системного ураження без будь-яких завчасних симптомів.

Як пташиний грип передається?

Птахи – птахи. Інфіковані птахи поширюють вірус через свою слину, носові секреції і фекалії. Свійські птахи можуть бути інфіковані вірусом пташиного грипу через безпосередні контакти з інфікованими птахами чи іншими інфікованими птахами, або через контакт із поверхнею (земля, глина чи клітки), або з їжею, яка заражена вірусом.

Птахи – людина. Найчастіше люди заражувалися пташиним грипом через безпосередній контакт з інфікованими птахами, поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів. Поширення вірусів пташиного грипу від однієї людини до іншої буває дуже рідко.

Симптоми пташиного грипу у людей

– симптоми типові для звичайного грипу (температура, кашель, біль у горлі і біль у м’язах);

– може з'явитися інфекція очей, пневмонія, важкі респіраторні захворювання.

Наголосимо, що з 1997 року було зареєстровано більше як 100 підтверджених випадків зараження людей вірусами пташиного грипу.

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