Пташиний грип в Україні: у Держпродспоживслужбі назвали їжу, яку слід уникати

В Україні вперше за три роки зафіксовано спалах пташиного грипу. Держслужба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів не рекомендує купувати продукти птахівництва (тушки птахів і яйця) в місцях стихійної торгівлі.

Про це йдеться у заяві Держпродспоживслужби на офіційному сайті. Так, українцям рекомендують не купувати тушки птахів і яйця в місцях стихійної торгівлі через зареєстрований у країні спалах пташиного грипу. Ці продукти потрібно купувати тільки на офіційних ринках, у магазинах і офіційній торговій мережі.

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Крім того, як начальник Управління здоров'я та добробту тварин Держпродспоживслужби Микола Сонько, наголосив м'ясо птиці не варто вживати без попередньої термічної обробки. Він пояснив, що пташиний грип неможливо зупинити на кордоні, адже основним фактором поширення є інфіковані дикі перелітні птахи.

"Під час спалаху пташиного грипу серед птахів існує можливий ризик і для людей внаслідок безпосередніх чи близьких контактів з інфікованими птахами. Однак наразі немає зареєстрованих випадків, щоб джерелом захворювання людей на пташиний грип було пташине м'ясо чи яйця, але аби убезпечити себе від негативних наслідків, слід утриматися від купівлі м'яса птиці у місцях стихійної торгівлі", – додав Сонько.

Пташиний грип – що це? Інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А – H5N1 , який буває в основному у птахів, дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Віруси грипу рідко можуть заразити людину.

Вперше за три роки в Україні зафіксовано спалах пташиного грипу, сталося це на приватному підприємстві "Хутір" у селі Бугаків Немирівського району Вінницької області, де утримувалося близько 98 тисяч поголів'я птахів, з яких загинуло 4856, а решту довелося зарізати. Наразі продовжуються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці.

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