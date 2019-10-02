Пухкенький чи товстий: аналізи, які визначають ожиріння у дитини
Ожиріння – це захворювання, яке не завжди пов’язане зі способом життя. Тому, не варто винити мам, що ті загодовують дітей. І не варто садити їх на жорсткі дієти. Достатньо – розібратися з причинами.
Лор-лікарка Марія Євдокимова зазначає, що ожиріння у дитини – це значна небезпека для її здоров'я та називає перелік аналізів, які треба здати, аби ефективно впоратись з проблемою.
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Перш за все, варто вести щоденник харчування, аби переконатися, що ви точно робите все правильно: дитина харчується повноцінно та в міру – у її раціоні достатньо поживних речовин, вітамінів, овочів та води.
Наступний крок – здача потрібних аналізів.
Тут важливо зрозуміти чи пов’язане ожиріння з патологіями ендокринної залози. Визначити ступінь ожиріння та дізнатись чи не встигла зайва вага заподіяти шкоду здоров’ю.
Формуйте у дитини здорові харчові звички
Аналізи, які необхідно здати при ожирінні у дитини:
Повний спектр може призначити дитячий лікар-ендокринолог, в залежності від отриманих даних фізичного огляду дитини, наприклад, лептин для виключення деяких генетичних хвороб). Але ось ті, які зайвими не будуть:
- ТТГ, Т4 вільний – для виключення гіпотиреозу.
- Інсулін – не для пошуку інсулінорезистентності. А для того, аби виключити інсулін-продукуючі пухлини та ще деякі вроджені захворювання!
- Кортизол
- Холестерин і ліпідограмму
- Глюкоза, глікірованний гемоглобін
- АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина
- Вільний тестостерон (у дівчаток в статевому дозріванні з нерегулярними місячними й / або гирсутизмом)
- Вітамін D
Раціон дитини має бути поживним та збалансованим
Як запобігти ожирінню у дитини
Якщо ви переконалися, що у дитини немає захворювань, що сприяють ожирінню чи генетичних причин. А енетичні причини – це не "у нас по лінії чоловіка усі такі", це генетичні захворювання, при яких є ожиріння.
Адже, дослідження свідчать про те, що навіть якщо є полігенні фактори та схильність до ожиріння, то здорове середовище вдома їх нівелює.
Позаяк, варто дотримуватись кількох простих правил:
Старайтеся вагітніти з нормальною вагою. Пам’ятайте, що вагітність – це точно не привід жити за принципом "зараз мені можна все". Це час, коли вам особливо важливо харчуватися правильно та уникати шкідливої їжі, в тому числі – солодкого.
Продовжувати помірне фізичне навантаження під час вагітності. Не курити.
До 4-6 місяців намагатися вигодовувати дитину грудьми. Не давати цукру і соків до 12 місяців.
Мати здорові харчові звички в сім’ї – їсти за столом, не їсти похапцем, не споживати трансжирів з надлишком цукру. Їсти достатню кількість фруктів і овочів.
Займатись спортом та мати повноцінний сон.
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