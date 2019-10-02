Пухкенький чи товстий: аналізи, які визначають ожиріння у дитини

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Ожиріння у дітей
Ожиріння у дітей / telegraph.co.uk

Ожиріння – це захворювання, яке не завжди пов’язане зі способом життя. Тому, не варто винити мам, що ті загодовують дітей. І не варто садити їх на жорсткі дієти. Достатньо – розібратися з причинами.

Лор-лікарка Марія Євдокимова зазначає, що ожиріння у дитини – це значна небезпека для її здоров'я та називає перелік аналізів, які треба здати, аби ефективно впоратись з проблемою.

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Перш за все, варто вести щоденник харчування, аби переконатися, що ви точно робите все правильно: дитина харчується повноцінно та в міру – у її раціоні достатньо поживних речовин, вітамінів, овочів та води.

Наступний крок – здача потрібних аналізів.

Тут важливо зрозуміти чи пов’язане ожиріння з патологіями ендокринної залози. Визначити ступінь ожиріння та дізнатись чи не встигла зайва вага заподіяти шкоду здоров’ю.


Формуйте у дитини здорові харчові звички

Аналізи, які необхідно здати при ожирінні у дитини:

Повний спектр може призначити дитячий лікар-ендокринолог, в залежності від отриманих даних фізичного огляду дитини, наприклад, лептин для виключення деяких генетичних хвороб). Але ось ті, які зайвими не будуть: 

  • ТТГ, Т4 вільний – для виключення гіпотиреозу.
  • Інсулін – не для пошуку інсулінорезистентності. А для того, аби виключити інсулін-продукуючі пухлини та ще деякі вроджені захворювання!
  • Кортизол
  • Холестерин і ліпідограмму
  • Глюкоза, глікірованний гемоглобін
  • АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина
  • Вільний тестостерон (у дівчаток в статевому дозріванні з нерегулярними місячними й / або гирсутизмом)
  • Вітамін D


Раціон дитини має бути поживним та збалансованим

Як запобігти ожирінню у дитини

Якщо ви переконалися, що у дитини немає захворювань, що сприяють ожирінню чи генетичних причин. А енетичні причини – це не "у нас по лінії чоловіка усі такі", це генетичні захворювання, при яких є ожиріння.

Адже, дослідження свідчать про те, що навіть якщо є полігенні фактори та схильність до ожиріння, то здорове середовище вдома їх нівелює.

Позаяк, варто дотримуватись кількох простих правил:

Старайтеся вагітніти з нормальною вагою. Пам’ятайте, що вагітність – це точно не привід жити за принципом "зараз мені можна все". Це час, коли вам особливо важливо харчуватися правильно та уникати шкідливої їжі, в тому числі – солодкого.

Продовжувати помірне фізичне навантаження під час вагітності. Не курити.

До 4-6 місяців намагатися вигодовувати дитину грудьми. Не давати цукру і соків до 12 місяців.

Мати здорові харчові звички в сім’ї – їсти за столом, не їсти похапцем, не споживати трансжирів з надлишком цукру. Їсти достатню кількість фруктів і овочів.

Займатись спортом та мати повноцінний сон.

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Теги: Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Діти
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