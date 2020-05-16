Пуповину перев'язали захисною маскою: дивовижна історія пологів зі США

В американському штаті Кентуккі вагітна жінка не змогла потрапити до лікарні. Пологи на автомобільній стоянці приймав її чоловік, пуповину він перев'язав захисною маскою.

Батько – у ролі акушера

Сара Роуз Патрік, що разом з чоловіком приїхала на пологи у медзаклад Луїсвілла, не змогла потрапити всередину. Головні двері були зачиненими. Про це породілля розповіла CNN.

Цікаво Жінка народила близнюків з різним кольором шкіри: дивовижні фото

Шукати інший вхід у подружжя часу не було, отож майбутньому батькові Девіду довелось зустрітись з сином прямо на автомобільній стоянці. Поради новоспеченому акушеру давав телефоном диспетчер 911. Пуповину чоловікові не було чим перев'язати, отож він здогадався використати захисну маску дружини.

Приймати пологи у власної дружини, на холоді, вночі, посеред вулиці, коли навколо – коронавірус, – це останнє, чого ви можете забажати,

– ділиться спогадами Девід.

Виправдання лікарів

Лише після того, як малюк з'явився на світ, до батьків вийшли працівники лікарні. Сару Роуз та її дитину госпіталізували. Персонал не може пояснити, чому розсувні двері закладу були заблоковані, адже цей вхід – постійно відкритий.

Пацієнти завжди можуть потрапити до лікарні посеред ночі через відділення невідкладної допомоги або заїхати через вхід до відділення, що розташоване в передній частині будівлі. Обидва ці входи відкриті 24 години на добу,

– кажуть у лікарні.



Наві Бонд Патрік / Фото CNN

Патріки на медзаклад не скаржаться, кажуть, що раді, що все обійшлось. Це вже третя дитина подружжя.