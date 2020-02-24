Пусті полиці маркетів і туристи в масках: як живе охоплена коронавірусом Італія – фото

В Італії виник серйозний спалах коронавірусу: 5 осіб померли, ще понад 200 – інфіковані. У людей почалася паніка, тож вони скуповуюють усі продукти в супермаркетах, стараються не виходити на вулиці, а школи та університети – закриті.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

В Італії кожного дня збільшується кількість хворих на коронавірус. Станом на 24 лютого відомо про 203 випадки зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Ще 5 людей, на жаль, померли.

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Найбільше коронавірус поширився у північних та центральних регіонах Італії: Ломбардія, Венето, П'ємонт, Емілія-Романья, Лаціо. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу італійська влада запровадила у цих районах обмеження на пересування.

Окрім того, італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, там скасували всі громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. В'їзд до муніципалетів також закритий.

Як живе Італію в умовах спалаху коронавірусу

Через поширення коронавірусу десятки міст у північних провінціях Італії закрили на карантин. Там не працюють школи, університети, магазини, музеї, а державні установи працюють в обмеженому режимі. Ситуацію в містах патрулюють поліцейські – карабінери.

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Як видно на опублікованих у мережі фото, майже усі жителі країни й туристи ходять у масках.



Туристи в Італії / фото з соцмереж

Та й загалом кількість мандрівників на вулицях Італії різко зменшилася. Раніше переповнені площі, кафе та піцерії тепер пустують, або взагалі закриті.

Люди на вулицях Італії зодять в масках через коронавірус / фото з соцмереж

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У більшості міст люди скупили всі продукти харчування, а полиці в супермаркетах залишились пусті. Також італійці масово скуповують дезінфікульвані засоби, медичні маски та респіратори.

Напів пусті прилавки супермаркетів в Італії / фото з соцмереж



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу