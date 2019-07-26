П'ять найкращих продуктів для сніданку

Сніданок – це наш метаболічний вектор. Він задає ритм метаболізму на весь день. Це також так званий трамплін для інсуліну. Від того, які продукти ми вибираємо для першого прийому їжі, залежить швидкість обмінних процесів і рівень інсуліну протягом дня.

Саме через це дієтолог Наталія Самойленко радить, щоб сніданок не був солодким.

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Солодощі запускають вироблення великої кількості інсуліну. Далі вже не ми керуємо собою – ми стаємо заручниками інсуліну, тягнути на солодке буде протягом всього дня.

Для здорової людини кращим вибором на сніданок будуть складні вуглеводи:

1. Цільнозернові крупи

Наприклад: гречка, кіноа, пшоно, амарант, дикий рис.

Ранкова каша надовго збереже відчуття ситості, не створить додаткового навантаження на травний тракт, забезпечить організм живильними речовинами й необхідною енергією.

2. Овочі

Термічно оброблені або сирі овочі повинні бути присутніми в кожному прийомі їжі й займати 50% від загального обсягу їжі за добу.

3. Яйця

Це протеїнова бомба. Просте варене яйце буде набагато корисніше для організму, але можливі такі варіанти, як омлет, яйце пашот.

4. Лляне насіння

Здоровій людині до овочів дієтолог радить додати корисні жири: насіння льону, кунжуту, чіа. Мало хто знає, але насіння льону нічим не поступаються екзотичним насінням чіа. Льон містить омега-3, білок, клітковину, залізо, калій, магній і фосфор. Як бонус, він нормалізує роботу серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту

Також залежить все від обміну речовин. Якщо білковий обмін сильний, а вуглеводний слабкий, то починати свій день варто переважно з білкових продуктів.

5. Білі сири

До сніданку можна включити домашній сир, адигейський, сулугуні, моцарелу, сир фета, бринзу.

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