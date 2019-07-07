П’ять помилок, які призводять до пігментації шкіри

Пігментація шкіри — це результат роботи спеціалізованих клітин меланоцитів. Меланоцити виробляють пігмент меланін, який формує той чи інший відтінок шкірного покриву і перешкоджає шкідливому впливу ультрафіолету на шкіру.

Порушення діяльності спеціалізованих клітин меланоцитів може спровокувати знижений (гіпопігментація) або високий (гіперпігментація) рівень кольору на окремих ділянках шкіри, зазначає дерматолог та косметолог Заліна Габоєва.

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Гіперпігментація — це коли клітини меланоцити синтезують більше пігменту меланіну, ніж цього необхідно. Відбувається це з різних причин, від внутрішніх до зовнішніх.

Гіперпігментація – причини виникнення травмування шкірних покривів;

неправильне і неграмотне застосування пілінгів і косметичних засобів;

зловживання ультрафіолетом;

безконтрольне використання препарату з діючою речовиною ізотретиноїн та антибіотиків;

зміна гормонального фону (хлоазми) – виникає при клімаксі, вагітності, вживанні гормонів;

нервові розлади і стрес;

старіння і в'янення;

нестача вітамінів;

погана циркуляція крові, захворювання серцево-судинної і нервової системи;

дисфункція жовчного міхура або печінки.

Оскільки причини появи пігментації різні, відповідно і методи лікування в кожному випадку повинні бути індивідуальними, а деякі шкірні дисфункції може вилікувати тільки лікар-дерматолог.

Засмага – це природна захисна реакція організму людини на вплив УФ-випромінювання, а вже потім – кінцева мета перебування на пляжі!

Які помилки призводять до виникнення або посилення гіперпігментації

Тут я постаралася зібрати основні помилки клієнтів, що призводять до виникнення або посилення гіперпігментації на шкірі.

1. Неправильне використання спиртовмісних засобів

Наприклад, лосьйони з саліцилової кислотою. Саліцилова кислота здатна підвищувати ступінь проникності шкірних покривів, а значить в літній період оброблені ділянки шкіри будуть схильні до пігментації.

Влітку краще не використовувати спиртовмісні лосьйони, якщо ж використовуються, то захищати шкірний покрив засобами з SPF не менше 30.

2. Травми шкіри

Наприклад, ранки, запальні ураження, сонячні опіки часто провокують розвиток такого явища, як протизапальна гіперпігментація.

На пошкодженій ділянці шкіри відбувається активне ділення клітин і молода шкіра має підвищену чутливість до ультрафіолету, тому швидко набуває темного відтінку. Ніжну, нову шкіру після сонячного опіку потрібно захищати, а не активно підставляти під сонячні промені.

3. Неправильно підібрані косметичні засоби, які використовуються в літній період

Це, до прикладу, неправильне застосування засобів, що висвітлюють, з ретиноїдами і кислотами в літній період призводить до зворотного ефекту.

4. Посилене перебування на сонці

У випадку, якщо це роблять з метою сильніше засмагнути, щоб основний тон шкіри зрівнявся за кольором з пігментними плямами. Але все навпаки – при засмазі пігментні плями стають ще сильнішими.

5. Безконтрольне самостійне застосування препарату з діючою речовиною ізотретиноїн

Такі препарати препарат застосовуються під контролем аналізів. В іншому випадку можуть виникнути побічні явища, в тому числі і посилення пігментації.

Сучасна косметологи дозволяє боротися з пігментацією навіть в літній період, але строго дотримуючись всіх рекомендацій.

Тому медики не радять допускати цих помилок та звертатися по фахову допомогу.

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