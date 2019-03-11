П'ять причин, через які набрякають очі

Шкіра вік тонка, еластична, з пухкої підшкірною клітковиною. Тому повіки можуть легко набрякати.

Офтальмолог Людмила Панюшкіна назвала основні причини набряку очей.

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1. Недосипання, вживання алкоголю, дієта, підвищене вживання солі, стани, що супроводжуються надлишковим накопиченням рідини в організмі (вагітність, ПМС, серцева недостатність, захворювання нирок, тощо).

Якщо ви помічаєте щось з вищеперерахованого, то щоб позбутися повік потрібно змінити спосіб життя, звички, тощо.

2. Блефаропластика

Це операція зі зміни форми повік, розрізу очей. Вона може розв'язувати проблему вікових змін або генетичної схильності до набряклості. Піти до офтальмолога необхідно, якщо набряк супроводжується:

• почервонінням повіки або кон'юнктиви;

• хворобливістю;

• порушенням зору;

• підвищенням температури;

• збільшенням набряку.



Очі можуть набрякати після блефаропластики

3. Контактний дерматит

Контактний дерматит – що це? Це запалення шкіри, яке виникає через контакт з різноманітними хімічними, біологічними або фізичними агентами.

Частіше виникає двосторонній дерматит. Основні симптоми – свербіння та печіння, можливе виникнення лущення.

Причини виникнення:

• косметика;

• пил;

• пилок;

• побутова хімія;

• очні краплі.

Щоб вилікувати цей стан, необхідно виключити контакт з подразником, прикласти холодні компреси. При алергічному дерматиті лікар може виписати місцеві стероїди або антигістамінні препарати, при токсичному – емоленти.

4. Ангіоневротичний набряк

Він може бути як одностороннім, так і двостороннім. Часто цей набряк проходить без лікування після виключення контакту з алергеном. Іноді призначають антигістамінні препарати, рідше стероїди.

Якщо виникає порушення прохідності дихальних шляхів – необхідно терміново звернутися по допомогу.



Чому набрякають очі

5. Атопічний дерматит

Набряк повів зазвичай незначний. Він супроводжується почервонінням, лущенням.

Часто поєднується з іншими ознаками атопії (риніт, бронхіальна астма, сімейний анамнез, шкірні прояви).

Лікар призначає емоленти та місцеві стероїди.

Бувають й інші причини набряку повік – блефарит, кон'юнктивіт, офтальморозацеа.

У будь-якому випадку не приймайте жодних ліків без консультації лікаря.

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