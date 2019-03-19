П'ять причин, через які жінки зраджують

Існує думка, що у більшості зраджують саме чоловіки. Але статистика показує інше: жінки в зрадах анітрохи не поступаються чоловікам.

Сексолог психолог Катерина Федорова зазначає: зрада жінки починається в голові. Спочатку вона готова терпіти, але коли чаша наповниться вщерть – жінка зрадить.

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Чому жінки зраджують

1. Відсутність міцного емоційного зв'язку

Жінці важливо розмовляти щиро та відверто, відчувати свого чоловіка, відчувати його незриму підтримку й участь, тощо. Якщо емоційний зв'язок з якихось причин переривається, жінка відчуває себе загубленою. Позбутися цього почуття може інший чоловік.

2. Сексуальна незадоволеність

Раніше вважалося, що секс лише для чоловіків. Насправді ж жіночий оргазм – це відсутність депресій, підвищення самооцінки, зменшення ризику гінекологічних хвороб. Якщо цього немає в сім'ї, а дуже хочеться, то рано чи пізно жінка це буде шукати на стороні.

3. Помста

Бажання помститися чоловікові у відповідь на зраду теж є досить частою причиною зради жінки. Сексолог зазначає: часто буває, що лише так жінка може пробачити чоловікові.



Жінки зраджують, щоб помститися за зраду чоловіка

4. Невиправдані очікування

Жінка чекає чогось одного, а отримує інше. При цьому часто чоловік не винен. Причина зради – в бажанні жінки бачити те, чого їй хочеться, а не те, що є. Але якими б міцними були фантазії, життя їх розіб'є. І розчарування може бути таким гірким, що підштовхне до зради.



5. Хочеться знову бути бажаною

Часто це бажання виникає з віком. Жінці знову хочеться бути коханою, відчути себе неповторною, опинитися в гарячих обіймах і відчути свіжий подих любові. Якщо чоловік не підтримує це в дружині, а дружина це дуже потрібно, то вона почне шукати це в інших чоловіках.

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