П’ять продуктів, які сприяють запаленню в організмі

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П’ять продуктів, які сприяють запаленню в організмі
П’ять продуктів, які сприяють запаленню в організмі / unsplash.com

За допомогою харчування можна знизити або підвищити ризик багатьох запалень, які лежать в основі низки серйозних хвороб.

Нутриціолог Світлана Нікітчук зазначила, що запальні процеси призводять до артриту, атеросклерозу, проблем зі шкірою, захворювань печінки, шлунку.

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Так, деякі продукти можуть призвести до хвороб жовчного міхура, підшлункової залози, кишечника, щитоподібної залози, мозку, частих простудних захворювань, онкології.

Які продукти сприяють запаленню

• трансжири (маргарин і все що його містить, смажені продукти, фаст-фуд);
• рафінований цукор і продукти, які його містять;
• фруктоза;
• поліненасичені рослинні олії (крім оливкової олії);
• насичені тваринні жири (наприклад, жирне м'ясо).

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Тому експерт радить відмовитися від вживання цих продуктів та замінити їх у своєму раціоні на щось корисніше.

Які продукти вбережуть від запалення

1. жирна глибоководна риба холодних морів;
2. горіхи;
3. насіння льону, чіа – джерела корисних омега-3 жирних кислот;
4. зелень – містить вітаміни С, рутин, К, фолати, клітковину;
5. овочі: капуста, буряк, морква, помідори – джерела вітамінів, антоціанів, мінералів і клітковини;
6. ягоди (чорниця, ожина, малина) і фрукти (цитрусові, ківі, ананас, яблука);
7. авокадо – містить фолати і мононенасичених жирні кислоти;

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8. кокосова олія – джерело корисних жирних кислот;
9. оливкова олія холодного віджиму;
10. зелений чай – у складі є антиоксиданти;
11. куркума;
12. імбир;
13. часник;
14. темні сорти винограду.

Темні сорти винограду зменшують запалення
Темні сорти винограду зменшують запалення

Також корисними будуть смузі з цих продуктів.

Світлана Нікітчук зазначає: здорове збалансоване харчування допомагає організму впоратися із запаленням і уникнути хвороб.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Профілактика захворювань
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