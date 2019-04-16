П’ять продуктів, які сприяють запаленню в організмі

За допомогою харчування можна знизити або підвищити ризик багатьох запалень, які лежать в основі низки серйозних хвороб.

Нутриціолог Світлана Нікітчук зазначила, що запальні процеси призводять до артриту, атеросклерозу, проблем зі шкірою, захворювань печінки, шлунку.

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Так, деякі продукти можуть призвести до хвороб жовчного міхура, підшлункової залози, кишечника, щитоподібної залози, мозку, частих простудних захворювань, онкології.

Які продукти сприяють запаленню

• трансжири (маргарин і все що його містить, смажені продукти, фаст-фуд);

• рафінований цукор і продукти, які його містять;

• фруктоза;

• поліненасичені рослинні олії (крім оливкової олії);

• насичені тваринні жири (наприклад, жирне м'ясо).

Тому експерт радить відмовитися від вживання цих продуктів та замінити їх у своєму раціоні на щось корисніше.

Які продукти вбережуть від запалення

1. жирна глибоководна риба холодних морів;

2. горіхи;

3. насіння льону, чіа – джерела корисних омега-3 жирних кислот;

4. зелень – містить вітаміни С, рутин, К, фолати, клітковину;

5. овочі: капуста, буряк, морква, помідори – джерела вітамінів, антоціанів, мінералів і клітковини;

6. ягоди (чорниця, ожина, малина) і фрукти (цитрусові, ківі, ананас, яблука);

7. авокадо – містить фолати і мононенасичених жирні кислоти;

8. кокосова олія – джерело корисних жирних кислот;

9. оливкова олія холодного віджиму;

10. зелений чай – у складі є антиоксиданти;

11. куркума;

12. імбир;

13. часник;

14. темні сорти винограду.



Темні сорти винограду зменшують запалення

Також корисними будуть смузі з цих продуктів.

Світлана Нікітчук зазначає: здорове збалансоване харчування допомагає організму впоратися із запаленням і уникнути хвороб.

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